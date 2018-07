Heidecke läuft an der Ostsee trotz Gegenwind ins Glück

U20-Sprinterin der LG Forchheim bei Jugend-DM im Halbfinale - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Zum Treffen der besten deutschen Leichtathletik-Talente reiste Svenja Heidecke mit bescheidenen Zielen. Durch den Einzug ins Halbfinale über 100 m verbuchte die U20-Sprinterin der LG Forchheim bei der Jugendmeisterschaft indes einen unerwarteten Erfolg.

Svenja Heidecke stürmte bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock auch mit Gegenwind ins Halbfinale im U20-Sprint. © Foto: Dirk Gantenberg



Nach zehnstündiger Anfahrt, verursacht durch Waldbrände in Potsdam, legte sich die Aufregung der Pretzfelderin, die sich mit Platz 3 bei der bayerischen Meisterschaft in 12,39 Sekunden qualifiziert hatte, erst beim Aufwärmen. Erstmals sollte die Späteinsteigerin, die bis 2015 vom Reit-Sattel auf die Bahn wechselte, ja die Abläufe bei einer großen Meisterschaft und die Situation kennenlernen, in einem gesonderten Raum zu ihrem Rennen aufgerufen zu werden. Die 18-Jährige, beeindruckt von den wimmelnden Athleten, fokussierte sich rechtzeitig auf ihre Aufgabe, wollte schließlich bei dieser Gelegenheit keine Enttäuschung erleben. "Am Start hatte ich schon ein anderes Gefühl als sonst", doch Heidecke hielt ihre Nerven im Zaum und flog im Vorlauf der Ziellinie trotz 2,2 Metern Gegenwind in 12,58 Sekunden entgegen.

"Ich war zufrieden und erleichtert, dass alles geklappt hat", schildert Heidecke ihre Gedanken, ehe sie von der Zugabe erfuhr. Tatsächlich reichte es für die Vorletzte der Meldeliste für‘s Halbfinale, in dem mit noch heftigerem Gegenwind von 3,5 Metern keine Verbesserung mehr möglich war. Nicht ein bisschen trüben konnte allerdings Rang 24 unter 45 Teilnehmern die Freude über "einen tollen Erfolg, mit dem keiner gerechnet hat. Ich wollte den Wettkampf einfach genießen und nicht als Prüfung sehen." In wenigen Tagen geht es noch nach Walldorf zur süddeutschen Meisterschaft der U23, ehe nach einer kleinen Pause schon wieder die Ziele für die neue Saison gesteckt werden. 2019 möchte Svenja Heidecke in ihrem zweiten U20-Jahr für Spitzenergebnisse sorgen.

KEVIN GUDD