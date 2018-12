Heiligenstadt: Stürmischer Weihnachtsmarkt

Wegen des unwirtlichen Wetters musste der Markt verlegt werden - vor 1 Stunde

HEILIGENSTADT - Viel zu tun hatten die Organisatoren des Heiligenstädter Weihnachtsmarkt, als sie sturmbedingt umziehen mussten.

In der Oertelscheune wurden kurzerhand die Stände aufgebaut. © Foto: Stefan Braun



Ein stürmischer Weihnachtsmarkt bescherte den Organisatoren in Heiligenstadt ein arbeitsreiches Wochenende. Nachdem die ersten Buden aufgebaut waren, fegte stürmisches Wetter durchs Leinleitertal. Als einzelne Häuschen Schlagseite aufwiesen, hieß es „Alles wieder abbauen“, ein Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus sei zu gefährlich. Das Organisationsteam im Rathaus rettete, was zu retten war. Für den Kindergarten wurden im Foyer der Oertelscheune provisorische Stände aufgebaut, an denen die Gäste weihnachtliches Gebäck, Bastel- und Strickarbeiten und auch Glühwein bekommen konnten. Der Andrang war trotz der Umstände sehr groß und dem Nikolaus und seinem Knecht Rupprecht machte ein kleiner Umweg nichts aus, um die Kinder mit Süßigkeiten zu beschenken.