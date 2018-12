Heiligenstädter spenden Glückspakete für Kinder

Schulen und Vereine im Landkreis machen mit - vor 1 Stunde

HEILIGENSTADT - Der Missionsverein "Lasst uns gehen" bringt Weihnachtspäckchen nach Rumänien und Moldawien. Die schöne Tradition besteht seit über 20 Jahren. Die Geschenke betreffen vor allem Kinder.

Auch heuer bringt der Missionsverein Weihnachtspäckchen im Schuhkarton für ärmere Kinder nach Rumänien und Moldawien. Seit über 20 Jahren gibt es diese Tradition. © Friedrich Dorsch



Das ist das Beglückende an der Aktion: Viele Schulen, Kindergärten, Gruppen, Vereine und Familien aus den Landkreisen Bamberg, Forchheim und Bayreuth haben sich gemeldet und ihre Beteiligung kundgetan. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn noch recht viele Gabenspender zusammenkämen.

Zusammengepackt werden: Süßigkeiten, Lebkuchen (Kekse), Wasch- und Reinigungsmittel, Zahnbürsten/-pasta, Spiel- und Schreibsachen, Handschuhe, Mützen und kleine Geschenke im Werte von 15 bis 20 Euro. Die Pakete, die gekennzeichnet sein sollten, ob sie an Jungs oder Mädchen gehen, können bis Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 16 Uhr in Siegritz oder bis 4. Dezember in Heiligenstadt, Unteres Gewend Nr. 20, abgegeben werden.

Am 7. Dezember wird die Fracht direkt in Waisenhäuser, Heime, Kinderkliniken, Kindergärten, Schulen und zu armen, kinderreichen Familien gebracht. Begleitet werden die Helfer in den Gemeinden von zuverlässigen Sozialarbeitern und Pfarrern.