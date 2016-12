Heiß auf Handball mit Finger-Handicap

FORCHHEIM - Beim HC Forchheim geht Michael Klingert mit Handicap seinem sportlichen Hobby nach. Dass die Einschränkung eine Hand betrifft, hindert ihn nicht daran, ambitioniert bei den Männern in der Handball-Bezirksoberliga mitzumischen.

Ungebremste Handballlaune hat beim HC Forchheim Michael Klingert (blaues Trikot), im Bild als Aushilfe bei der Reserve gegen Buckenofen, obwohl er in der BOL-Mannschaft nicht erste Wahl ist. Auch sein Handicap stört ihn nicht. © Foto: Distler



Knüpft die Mannschaft des Bezirksoberliga-Tabellenführers nach der Unterbrechung an die bisherigen Leistungen an, muss sich Michael Klingert indes weiter mit Kurzeinsätzen begnügen. Zur vorigen Saison 2015/16 war der Erlanger nach der Auflösung einer der diversen HC-Mannschaften mit Christian Regelmann in der Nachbarstadt vorstellig geworden. „Ich habe in Forchheim schnell Freunde gefunden und schätze den Zusammenhalt in der Gruppe“, betont Klingert, der deshalb auch in der Wechselperiode 2016 die Anfrage des SV Buckenhofen, der mit mehr Spielzeit in die Bezirksliga lockte, ablehnte. So befindet sich im Moment ein Trio im Konkurrenzkampf um die Position Rechtsaußen.

Klingert muss sich bis dato hinter dem Forchheimer Eigengewächs Hendrik Epp und dem nach Kreuzbandriss neu durchgestarteten Erlanger Weggefährten Regelmann einordnen. Doch Klingert will sich durchsetzen, übt mit Regelmann speziell an Drehwürfen. Trainer Dirk Samel honoriert das Engagement und verzichtet ungerne auf den 22-Jährigen in seinem Aufgebot, was wiederum aufgrund der Regularien regelmäßiger Spielpraxis in der Forchheimer Zweiten entgegensteht. In der Bezirksliga-Garde könnte Klingert in verantwortlicher Rolle dringend benötigte Unterstützung leisten.

Wer dem 1,90 Meter-Hünen bei Spielen in der Realschulhalle begegnet, richtet seinen Fokus zunächst jedoch nicht nur auf die Normalitäten einer Amateursport-Karriere, sondern auf die bandagierte rechte Hand. Bis zu seinem vierten Lebensjahr musste Michael Klingert mehrere Operationen über sich ergehen lassen, die angeborene Fehlbildung ließ sich nicht beheben. „Ich sehe es als Vorteil, dass ich längere Übungszeit hatte als jemand, der sich nach einem Unfall mit der neuen Situation zurechtfinden muss.“ Dass ihm neben dem Daumen nur Fingerglieder-Ansätze zur Verfügung stehen, schränkt den Industriekaufmann nach eigener Aussage im privaten Alltag wenig ein. „Ich habe mir meine Wege gesucht“, sagt Klingert, der zum Beispiel in der Jugend das einhändige Tastaturschreiben perfektionierte.

Beim Sport ließ sich der Erlanger genauso wenig behindern. 14 Jahre lang war er bei der SSG aktiv und schwamm leistungsbezogen. Die Eintönigkeit gab schließlich den Ausschlag für eine Neuausrichtung. Nach einem kurzen Tennis-Gastspiel nahm beim HC Erlangen eine späte Handball-Laufbahn in der A-Jugend ihren Lauf. Seine körperliche Voraussetzungen und der Handballsport seien für ihn nie im Widerspruch gestanden. „Ich habe Spaß und kann mich immer noch verbessern.“ Die Grenzen setzt allein die Ergebnisorientierung. Seiner Statur, Bewegungs- und Wurfvorlieben nach wäre der 22-Jährige prädestiniert für die rechte Halbposition im Rückraum, doch im Wettkampftempo hat er freilich einen Nachteil bei der Ballverarbeitung.

Übersichtlicher ist die Aufgabe auf Außen, also freundete sich Klingert mit langgezogenen Schlenzern und Überkopfwürfen an. „Ich denke nicht, dass ich mehr Gefühl in meiner linken Hand habe als andere. Aber ich bin es gewohnt, öfter mit einer Hand zu fangen“, erklärt Klingert. Unter Trainer Dirk Samel werde intensiv daran gefeilt, die Ballkontrolle mit zwei Armen bei schnellen Gegenstößen zu optimieren. „Es beeindruckt mich, wie akribisch Michael mitzieht. Damit ist er auch für die anderen Jungs ein Beispiel“, erklärt Samel.

