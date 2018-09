Heißer Sommer beschert EbserMare viele Besucher

EBERMANNSTADT - Die Stadtwerke Ebermannstadt, Betreiber des Freizeitbades EbserMare, freuen sich über ein erfolgreiches Badejahr 2018.

Das Ebser-Mare in Ebermannstadt. Foto: Roland Huber



Von einer "erfreulichen Besucherzahl" sprechen die Stadtwerke in einer Mitteilung. 74.000 Badegäste haben sich in den Becken des EbserMare in der Badesaison 2018 abgekühlt. Zurückzuführen sind die, im Vergleich zu den Vorjahren fast schon anmutenden Rekordzahlen, auf den heißen und langanhaltenden Sommer dieses Jahr. Doch der Rekord aus dem Jahr 2003 bleibt unangetastet. Damals zählte das Bad 110.000 Besucher.

Die Stadtwerke ziehen damit kurz vor Saisonende ein erstes Fazit. Am Sonntag, 16. September öffnet das Bad zum letzten Mal in diesem Jahr. Laut Wetterprognose dürfen sich die Badegäste an diesem Tag auf 25 Grad und Sonnenschein freuen, ehe in der kommenden Woche die Temperaturen noch einmal der 30-Grad-Marke nahe kommen.

Verlängerung der Saison ist nicht möglich

Doch eine Verlängerung der Badesaison ist nicht möglich, erklärt Ebser-Mare Abteilungsleiter Harald Herbach. "Wir müssen unsere Vorbereitungsarbeiten treffen." Außderm lasse der Besucherandrang nach. "Gerade in der Frühe ist es doch schon recht kühl."

Erfreulich dürfte die Bilanz 2018 auch deshalb sein, weil die Stadtwerke erst 2013 eine umfangreiche millionenschwere Sanierung des Bades abschließen konnten.

