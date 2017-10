Helfer für die Bahn-Haltestelle Kersbach

FORCHHEIM-KERSBACH - Wenn die Technik Probleme macht, muss der Mensch einspringen: An der Bahnhaltestelle in Kersbach hat die Bahn Männer eingestellt, die Passagieren beim Tragen helfen — bis der Aufzug endlich in Betrieb gehen kann.

Michael Weichbrodt und seine Kollegen vom Sicherheitsdienst Nürnberg sind 24 Stunden vor Ort am Haltepunkt Kersbach, um Fahrgästen behilflich zu sein. © Horst Linke



„Ein Anwohner hat mir eine Mail geschrieben“, erzählt Frank Kniestedt, Pressesprecher der Bahn. „Darin stand, dass sich seine Kinder fürchten, weil am Haltepunkt immer zwei Männer in schwarz stehen.“ Kniestedts Antwort: „Keine Sorge, das sind zwei Gute.“

Genauer: Es sind Service-Kräfte, die von der Bahn engagiert wurden, um Passagieren beim Tragen zu helfen, egal ob mit dem Gepäck oder mit dem Rollstuhl. Denn der Aufzug, der Reisende hoch zum Bahnsteig bringen soll, steht still. „Planmäßig hätte der Aufzug schon fahren sollen, aber leider ist er nicht durch die technische Abnahme des Tüv gekommen“, so Kniestedt. Das Thema Aufzüge sei „immer ein kompliziertes“, das oft Probleme mache. In Kersbach müsse jetzt noch am Aufzugschacht etwas verbessert werden.

Und solange das nicht geschehen ist, stehen die Helfer am Bahnsteig – durchgängig im Schichtbetrieb, von jeweils 7 bis 19 Uhr und von 19 bis 7 Uhr. Frank Kniestedt verspricht: „Noch in diesem Jahr geht der Aufzug auf alle Fälle in Betrieb.“

