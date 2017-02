Helikopter über Burk: US-Streitkräfte fliegen Manöver

FORCHHEIM-BURK - Seit Beginn des Monats kreisen Hubschrauber über dem Hoheitsgebiet der Stadt. Zur Nachtzeit sind so genannte Außenlandungen von bis zu sechs Helikoptern geplant. Die Stadt hat davon erst diese Woche erfahren.

"Leider hat die Stadt Forchheim diese Nachricht erst verspätet erhalten", heißt es in einer Mitteilung des Ordnungsamtes. Auch was genau über Burk mit den Landemanövern von bis zu sechs Hubschraubern geübt wird, entzieht sich der Kenntnis. Genauso wenig könne man über den späten Zeitpunkt der Mitteilung etwas mitteilen. "Eine Genehmigung der Stadt ist nach meinem Kenntnisstand nicht erforderlich", so Ordnungsamtsleiter Klaus Backer auf Nachfrage weiter.

Für weitere Informationen verwies die Stadt an die Regierung von Oberfranken. Von dort heißt es: "Das US-Militär zeigt Übungen im Vorfeld an, wir leiten die Informationen an die zuständigen Katastrophenschutzbehörden weiter. Einer besonderen Genehmigung bedarf es nicht. Auch gibt es keine Frist, eine Übung im Vorfeld anzuzeigen."

Die Stadt wurde durch das Landratsamt informiert. "Offensichtlich dachte man zuerst, der Landebereich würde im Hoheitsgebiet der Gemeinde Hausen liegen. Bei früheren Außenlandungen wurde die Gemeinde Hausen informiert. Der Stadt Forchheim liegt diese Anzeige erstmalig vor", erklärt Backer. Auf die Frage, warum über der Stadt geübt werde, heißt es: "Es handelt sich um ein im Außenbereich der Stadt liegendes Grundstück und nicht um das Stadtgebiet, sondern das Hoheitsgebiet der Stadt."

Bürger sollen keine Sprengmittel, Munition und Vergleichbares aufheben, sondern dem Ordnungsamt oder der Polizei melden. Dies sei aber eine rein vorsorgliche Mitteilung.

