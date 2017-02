Hello again: Storch im Forchheimer Horst gesichtet

Das Dach des VHS-Hauses in der Hornschuchallee ist wieder bewohnt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ungewöhnlich früh ist der Horst auf dem VHS-Haus in der Forchheimer Hornschuchallee wieder bezogen. Unser Fotograf Roland Huber entdeckte den Storch in luftiger Höhe.

Willkommen zurück: Ein Storch hat wieder den Horst auf dem VHS-Gebäude bezogen. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Er ist nicht der erste Heimkehrer: In Fürth und im Altmühltal wurden bereits vor einer Woche Störche gemeldet. Experten vermuten, dass sich solche Frühheimkehrer nicht in Afrika aufgehalten, sondern in Spanien oder am Bodensee überwintert haben.

bz