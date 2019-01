Hemmerleingelände: Großer Andrang im Gemeinderat Neunkirchen

NEUNKIRCHEN - Wird es bei den 150 Wohneinheiten und bei vier Geschossen bei dem großen Bauvorhaben auf dem Hemmerleingelände bleiben? Diese Frage lockte viele Zuschauer in den Sitzungssaal zur Beratung des Marktgemeinderats von Neunkirchen.

Zur Umsetzung der sogenannten Reggio Pädagogik reichen die momentanen Räume des evangelischen Kindergartens in Neunkirchen nicht aus. © Foto: Petra Malbrich



Auch das pädagogische Raumkonzept für die neue altersgemischte Kindertageseinrichtung wurde vorgestellt. Die Reggio Pädagogik soll dort angewendet werden, was auch baulich einen Unterschied zu anderen Einrichtungen bedeutet.

Etliche der Zuschauer mussten sogar stehen, so groß war der Andrang. Die Bebauung des Hemmerleingeländes war Grund für das außerordentliche Interesse an der Sitzung und hier besonders die Frage, ob es bei den vier Vollgeschossen und den 150 Wohneinheiten bleibt. Diese sind zu viele, finden zahlreiche Bürger und auch einige Gemeinderäte. Doch es bleibt bei den 150 Wohneinheiten.

Allerdings konnte die Höhe auf drei Vollgeschosse vermindert werden. Laut der Verschattungsstudie, die vom Investor in Auftrag gegeben wurde, wird es nur am Nachmittag im Winter zu einer Verschattung kommen. Bleibt noch der Lärm durch das höhere Verkehrsaufkommen. Dazu hatte der Investor ein Schallgutachten in Auftrag gegeben. Grundlage waren die aktuellen Verkehrszahlen vom Messpunkt in der Großenbucher Straße.

40 Prozent draufgeschlagen

Auf diese Zahl wurden in Abstimmung mit dem Landratsamt 40 Prozent draufgeschlagen. So geht man dort von täglich über 4000 Fahrzeugen aus. Bürgermeister Heinz Richter (FW) versprach auf Bettina Wittmanns (Grüne) Einwand, diese Verkehrsmessung noch in der Gräfenberger Straße durchführen zu lassen. Martin Walz (CSU) forderte, das Thema Lärmschutz in dem Bereich separat noch einmal aufzugreifen, um entsprechende Maßnahmen treffen zu können. Auch das wurde zugesagt.

Bevor das Thema Hemmerleingelände auf den Tisch kam, durfte der Diakonieverein als Träger das pädagogische Raumkonzept der neu zu bauenden Kindertageseinrichtung vorstellen. Die Planungen begannen bereits 2017, als es eng mit den vorhandenen Plätzen wurde. Schon im April konnte man ein Konzept vorlegen. Nun wurden die aktuellen Zahlen angepasst.

68 neue Plätze

Es wird eine altersgemischte Einrichtung für Kinder unter drei Jahren bis unter sechs Jahren, wie Martin Lemberger, der Vorsitzende des Diakonievereins für Kinder und Jugend erklärte. Ausgenommen wurden Kinder unter einem Jahr. 68 neue Plätze werden auf dem L-förmigen Grundstück in der Nähe der Mittelschule in der Nürnberger Straße errichtet.

Davon stehen zwölf Plätze für die Kinder unter drei Jahren zur Verfügung, 56 Plätze für Kindergarten- und Krippenkinder. "Angewendet werden soll die Reggio Pädagogik", erklärte Andrea Roder, die Leiterin des evangelischen Kindergartens. Bei der Reggio Pädagogik bestimmen die Kinder ihre eigene Entwicklung und werden von den Erwachsenen dabei begleitet. "Das ist nicht grenzenlose Freiheit, sondern es werden gemeinsam klare Strukturen erarbeitet", so Roder.

Große Leinwände

Dazu brauche es Räume, in denen sich die Kinder ihrer Entwicklung entsprechend Arbeit suchen können. Ausgerichtet auf diese Pädagogik haben die Kinder keinen Gruppenraum mehr, sondern ein Atelier, eine Werkstatt oder einen Bildungsraum. Auch Kinderkonferenzen finden statt. Ungewöhnlich wird der Flur sein.

Er heißt dann Piazza und soll wie eine Ausstellung gestaltet sein. Bilder der Kinder finden dort einen Platz. Das Bistro wird multifunktional, so dass auch Brettspiele gespielt werden können; in der Küche können die Kinder außerdem beim Kochen helfen. Zwei Bewegungsräume, einer im Obergeschoss und einer darunter, beherbergen auch Materialien, die von den Krippenkindern benutzt werden können.

Werkzeuge und eine Werkbank

Das Atelier wird große Leinwände und die Werkstatt Werkzeuge und eine Werkbank haben. Das Programm wird vom Freistaat gefördert. Ein Mitarbeiter komme, damit die Kinder einen Werkzeugführerschein absolvieren können. Der Ruheraum werde mittags zum Schlafen genutzt. Die Bildungswerkstatt ist ausschließlich für die älteren Kinder mit Materialien im mathematischen und kognitiven Bereich. Für die jungen Kinder gibt es zwei geschützte Bereiche.

Diese sind im ersten Stock, weil sie dort einfach mehr Ruhe finden, erläuterte Roder. Dann gibt es noch den Personalraum und das Büro für die Leitung. Martin Walz (CSU) erinnerte daran, einen Lift oder eine andere Möglichkeit vorzusehen, damit auch gehbehinderte Kinder in das obere Geschoss gelangen können. Ob die geplante Einrichtung der förderfähigen Anzahl an Quadratmetern für die neue Einrichtung entspreche, müsse nochmal im Detail geprüft werden. Der Neunkirchener Marktgemeinderat beschloss dieses Konzept als Grundlage für die neue altersgemischte Kita einstimmig.

PETRA MALBRICH