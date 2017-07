Herder-Gymnasium: Die Stunde der Abrechnung

Theatergruppe brilliert mit Agatha Christies "Zehn kleine Negerlein" - 10.07.2017 08:00 Uhr

FORCHHEIM - Mit "Und dann gab´s keines mehr" gelang der Oberstufen-Theatergruppe des Herder-Gymnasiums ein spannender Krimiabend. Dafür hatte die Regisseurin Ruth Konrad den Bestseller-Roman "Zehn kleine Negerlein" aus der Feder Agatha Christies in ein Bühnenstück verwandelt. In der Herder-Aula begannen Stunden des Schreckens…

Man nehme: Eine von der Außenwelt abgeschnittene Insel und ein Haus voller Verdächtiger. Am Ende von Agatha Christies Gruselklassiker „Zehn kleine Negerlein“ sind alle tot. © Udo Güldner



Draußen wütet der Sturm, drinnen ein Mörder. Wie die namenlosen Naturgewalten kennt auch er weder Mitleid, noch Nachsicht. Die Menschen sterben wie die Fliegen, werden erschossen, erschlagen oder vergiftet, einen lässt man buchstäblich über die Klippe springen. Es ist das klassische Setting eines Agatha Christie Rätselkrimis. Eine von der Außenwelt abgeschnittene Insel, ein Haus voller Verdächtiger, und keiner hat ein Alibi.

Wie in Dürrenmatts "Der Richter und sein Henker" finden sich scheinbar einfache Leute, darunter die Richterin Lady Linda Wargrave (Anna Schrenker) und Arzt Dr. George Armstrong (Katharina Erdmann) plötzlich vor Gericht wieder. Im Gegensatz zu Herrn K. in Kafkas "Der Prozess" wissen sie aber ganz genau, wofür sie büßen sollen. Die Opfer ihrer Geldgier und Gefühllosigkeit suchen Madame Sybille MacArthur (Nina Müller) und Privatsekretärin Vera Elisabeth Clayton (Simone Fröhlich) schließlich in macbethscher Manier heim. Nicht so beim Kolonial-Abenteurer Captain Philip Lombard (Nils Rödel), der trotz seiner zwei Dutzend toter Afrikaner mit seinem "Herz aus Finsternis" erschreckend ruhig schlafen kann.

Dabei hätte einen schon der Fährmann (Melissa Gören) stutzig machen müssen, der die Todgeweihten ins Schattenreich hinübergeleitete. Auf der anderen Seite erwartet nicht nur die Hausgäste, sondern auch die Angestellten (Maren Wicher, Juliane Maier) ein wachgewordener Alptraum. Auch für den pensionierten Polizisten William Henry Blore (Jan Wellmann), der sich noch in der Rolle des Detektivs wähnt, bis ihm eine Standuhr im Genick klarmacht, welche Stunde es geschlagen hat.

Alle Bewohner des Anwesens haben eine dunkle, stets tödliche Vergangenheit. Eine gescheiterte Operation, ein verunglücktes Kind, ein Autounfall unter Alkohol… Selbst die ständig bibelzitierende Jungfer Lady Emily Brent (Annika Böhler), bei deren aufgesetzter Frömmigkeit es dem Mörder leichtgefallen sein muss.

Nun kommt für den Täter die Stunde der Abrechnung, das Jüngste Gericht. Keiner verlässt die Insel, bis es keinen mehr gibt. Die umgekehrte Reise nach Jerusalem hinterlässt nur noch leere Stühle. Dass alles nur ein, wenn auch grausames, Spiel ist, verraten nicht nur die Marionetten (Chiara Behm, Catrin Schaufuß), die zwischen den Szenen immer wieder den morbiden Kinderreim ins Gedächtnis rufen.

Die Inszenierung schafft es, mittels einiger Bühnentricks, das komplexe Geschehen mit immer neuen Ortswechseln geschickt auf kleinstem Raum zu komprimieren. Dabei hilft, wenn es wirklich eng wird, auch die Teichoskopie, in der Lebemann Anthony Marston (Eva Geyer) "über die Mauer" blickt und erzählt, was er sieht, ohne dass man das dann wirklich spielen müsste. Ein Kniff, den der griechische Dramatiker Aischylos ins Theater eingeführt hatte, um keine zehntausenden Perser zeigen zu müssen. Es gibt, etwas untypisch für Christies Romane, weder einen Ermitttler, noch ein glückliches Ende. Für die illustre Gesellschaft ist es das "Letzte Wochenende" gewesen. Sobald die Küstenwache (Alina Schernick, Miriam Batz) wieder auftaucht, findet sie nur noch Tote. Und ein stürmisch applaudierendes Publikum.

UDO GÜLDNER