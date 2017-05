Herder-Gymnasium Forchheim als Drehort

Trailer einer Fantasy-Serie: Es geht um uralte Heilkunst und moderne Schulmedizin - 03.05.2017 06:00 Uhr

FORCHHEIM - Das Forchheimer Herder-Gymnasium wird demnächst in eine Parallel-Welt versetzt. Sieben auserwählte Mädchen erhalten dort Unterricht von ganz besonderen Lehrerinnen: Hexen, die die Inquisition überlebt haben. Zwei Münchner Filmproduzentinnen wollen im HGF den Trailer für ihre Fantasy-Serie drehen.

Drehvorbesprechung für „Schloss Makani“ bei der Produktionsfirma alte.cine.de in Fürth (v. re.): Carolin Koch, Saskia Most, Michelle Tönnies. © Foto: privat



Im Drehbuch von „Schloss Makani – Das Experiment“, wie der Arbeitstitel der Fantasy-Serie heißt, trifft die moderne Schulmedizin auf Jahrtausende alte Heilkunde. „Als wir irgendetwas mit Fantasy machen wollten, war die Idee zu „Schloss Makani“ recht schnell geboren“, erzählt Carolin Koch. Zusammen mit Michelle Tönnies hat sie den Plot entwickelt. Die beiden 27-jährigen Schauspielerinnen wohnen in München und haben dort zusammen an der Abraxa Musicalakademie studiert, sich später auf Film spezialisiert.

Grob gesagt geht es um sieben Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren, die ähnlich wie Harry Potter in eine andere Welt geführt werden — auf Schloss Makani. Dort haben sich Hexen zurückgezogen, die der Inquisition des Mittelalters entgangen sind. Nun wollen sie ihre Heilkunst in die Gegenwart hinüberretten.

Ursprünglich sollte „Schloss Makani“ nur eine kurze Szene für ein Demoband werden, das die beiden Schauspielerinnen bei Bewerbungen einsetzen wollten. „Aber jedem, dem wir davon erzählt haben, hat gesagt, das müsst ihr größer aufziehen.“

Das Projekt wuchs in den Köpfen, schlängelte sich durch die Netzwerke und traf dort auf den Forchheimer Immobilieninvestor und Schauspieler Karl Heilmann. „Wir haben uns beim Franken-Krimi kennengelernt“, erzählt Heilmann. 2013 hatte Heilmann in Forchheim einen Kurzfilm gedreht, in dem Carolin Koch zur Schauspiel-Crew gehörte. Der 67-Jährige brachte die zwei Frauen darauf, dass Forchheim der ideale Fantasy-Drehort ist, das Herder-Gymnasium mit seiner Neo-Renaissance-Architektur zumal. „Ich werde auch eine kleine Rolle als Erzähler spielen.“

Inzwischen haben sich die Produzentinnen auch eine Drehbuchautorin (Natascha Mühlum-Hohneder) und als Co-Produzenten das Fürther Unternehmen alte.cine.de (André Albrecht) an Bord geholt.

Auf den Trailer kommt es an. Damit wollen Carolin Koch und Michelle Tönnies Fernsehsender und Produktionsfirmen finden, die an „Schloss Makani — Das Experiment“ interessiert sind. Gedreht werden soll Ende des Jahres und Anfang 2017, insgesamt planen Tönnies und Koch mit drei Drehtagen. Läuft alles nach Plan, dann soll eine ganze Serie aus der Geschichte werden.

BEKE MAISCH