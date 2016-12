Wochenlang haben die Chöre und Instrumentalensembles geprobt, jetzt war es so weit: Das Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim lud zum Weihnachtskonzert in die Kirche St. Johannis.

32 Kinder aus Jugendgruppen der Sektion Forchheim des Deutschen Alpenvereins traten in der „Boulderia“ in Neunkirchen zum Wettbewerb an. Dazu wurden den acht- bis 17-Jährigen Pfade in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zum Klettern in maximal fünf Metern Höhe vorgegeben.