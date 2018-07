Heroldsbach: Berufsfeuerwehrtag der Jugendwehr

Brand löschen und Verletzte mimen: Jugendliche gaben alles - vor 31 Minuten

HEROLDSBACH - Der erste Alarm kam um 8.20: Engagiert zeigten sich die Jugendliche beim Feuerwehrtag in Heroldsbach

Die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Heroldsbach/Thurn gaben alles. © Feuerwehr Heroldsbach/Thurn



Zum Berufsfeuerwehrtag der Jugend von Heroldsbach/Thurn ging es für zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstagmorgen um alles: Der erste Alarm kam um 8.20 Uhr an: Vom glühenden Rindenmulch bis zum Kellerbrand mit vermissten Personen waren ziemlich viele knifflige Aufgaben dabei. Am Sonntag ging es dann gleich mit einer brennenden Gartenhütte weiter. Alles wurde akribisch in Bild und Ton festgehalten. Eine wichtige Aufgabe hatten die vier Jungs, die die Einsätze organisierten, durchführten und mitunter auch die Verletzen oder andere betroffene Personen mimten. Gleichzeitig wird durch sie die Leitstelle Heroldsbach gestellt, damit das Einsatz-Szenario für die Jugendlichen so real wie möglich gehalten werden kann. Die Alarmierung funktioniert übrigens über Funkgeräte. Dank galt allen, die dabei waren.