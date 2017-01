Heroldsbach: Brand gelöscht, Einsatz ging weiter

Einsatzleiter: "Viel mehr als hinfahren, löschen und zusammenpacken" - vor 1 Stunde

HEROLDSBACH - Drei Stunden waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heroldsbach am Freitagabend im Einsatz, um den Brand in einer Schreinerei im Ort zu löschen. Doch „zu so einem Einsatz gehört weit mehr als hinfahren, löschen und wieder zusammenpacken“, sagt Johannes Eisen, der den Löscheinsatz am Dreikönigsabend leitete. Denn für die Feuerwehr geht es auch danach weiter.

Nach einem Brandeinsatz wie in Heroldsbach muss die Ausrüstung der Wehr gereinigt und genau überprüft werden © privat



Nach einem Brandeinsatz wie in Heroldsbach muss die Ausrüstung der Wehr gereinigt und genau überprüft werden Foto: privat



„Die immer wieder geübte Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren hat sich beim Brand am Dreikönigstag absolut bezahlt gemacht“, sagt Adjutant Johannes Eisen. Neben der Heroldsbacher Wehr waren auch die Feuerwehren aus Hausen und Forchheim am Freitagabend im Einsatz. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute schlugen die Flammen schon sichtbar aus dem Dach der Schreinerei, erinnert sich Eisen. Noch bevor die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes beginnen konnte, gab es eine Explosion, die Teile des Daches zerstörte und eine meterhohe Flamme zur Folge hatte. Durch den Einsatz von mehreren Atemschutztrupps konnte das Feuer schlussendlich nach mehr als drei Stunden und bei eisigen Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad gelöscht werden.

Bis in die Morgenstunden

Doch in den Tagen nach dem Brand geht die Arbeit für die Feuerwehrleute weiter. So machten sich noch in der Nacht des Einsatzes einige Kameraden auf den Weg in die Zentrale Atemschutzwerkstatt nach Ebermannstadt, um die gebrauchten Atemschutzgeräte abzugeben und Ersatzgeräte mit nach Heroldsbach zu nehmen. Andere Feuerwehrleute bestückten die Autos mit neuem Schlauchmaterial, so dass das Licht am Gerätehaus erst in den frühen Morgenstunden ausging.

Doch damit nicht genug. Am Folgetag um 13 Uhr trafen sich die Feuerwehrleute nochmals, um die Autos zu reinigen, die benutzten Gerätschaften nochmals zu überprüfen, zu betanken und gründlich zu reinigen. Der Rest der verwendeten Atemschutzgeräte und -masken wurde ebenfalls nach Ebermannstadt gebracht.

Auch die verwendeten Schläuche mussten geprüft und gereinigt werden. Während einige Kameraden diese Aufgabe übernahmen, reinigten andere den durch Salz, Ruß und Schneematsch verschmutzten Boden des Gerätehauses. Zeitgleich wurden die im Einsatz getragene Kleidung ausgewechselt, da diese durch Brandrauch und Dreck so stark verunreinigt worden ist, dass sie gereinigt werden muss.

Bilderstrecke zum Thema Heroldsbach: Feuerwehreinsatz ging nach dem Brand weiter Kein alltäglicher Einsatz war der Brand einer Schreinerei für die Feuerwehr Heroldsbach: Als die Einsatzkräfte eintrafen, explodierte etwas im Inneren des Gebäudes und zerstörte Teile des Daches. Außerdem gefror bei Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad das Löschwasser immer wieder. Und auch als der Brand gelöscht worden war, war für die Einsatzkräfte noch lange nicht Schluss.