Heroldsbach: Fosanocht mit Donald Trump

HEROLDSBACH - Wurden bei den Rathauseroberungen der Vorjahre der Schlüssel und die Gemeindekasse nur unter Androhung von Gewalt herausgegeben, rückte der Rathaus-Chef diesmal Schlüssel und Kasse freiwillig heraus. Der SPD-Bürgermeister und stellvertretende Landrat wurde prompt von Donald Trump ins Beraterteam aufgenommen.

Donald Trump sucht unermüdlich nach tüchtigen Leuten, in Heroldsbach ist der Präsident fündig geworden und fand sogar die Rathaustüren weit offen vor. © Foto: Alexander Hitschfel



Eigentlich wollte der Fosanochtsverein "Heroldsbacher Narren" wie gewohnt am 11. November um 19.11 Uhr zum Sturm auf das Rathaus blasen, doch es kam alles anders. Tosender Fluglärm dröhnte über dem Heroldsbacher Rathausplatz, bevor eine Maschine im Innenhof des Rathauses landete.

Mit an Bord die beiden "Fosanochts-Urgesteine" Klaudia Wieteck und Marion Baierl. Die Damen kamen nicht alleine. Im Gepäck hatten sie den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der schon viel über Bürgermeister Edgar Büttner gehört hatte und den SPD-Politiker ob seiner Qualitäten als Betriebswirtschaftler deshalb in seinen Beraterstab aufnehmen wollte.

Ein solches Angebot konnte und wollte sich der Heroldsbacher Rathaus-Chef natürlich nicht entgehen lassen. Er übergab Rathausschlüssel und Gemeindekasse freiwillig und folgte Donald Trump in sein Flugzeug. Er stellte nur eine Bedingung, die ihm prompt zugesagt wurde: "Heroldsbach first; America second".

Als Kinderprinzenpaar wurden Mariella I. vom Thurner Pizzabeck und Hennes I. von der Bayerngass in ihr Amt eingeführt. Mit bürgerlichen Namen heißen die beiden Mariella Melcarne (10) und Hennes Klyeisen (10). Das Erwachsenen-Prinzenpaar stellen in dieser Faschingssaison Prinzessin Anja I. (27) "vo die Tütschngreuther Staabeisser" und Prinz Tobias I. (24) "von der Klingawiesn". Im bürgerlichen Leben heißen sie Anja Pfohlmann und Tobias Meßbacher.

