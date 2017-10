Heroldsbach: Frau klaut Wurst

Sie ließ Ware im Supermarkt mitgehen ohne zu bezahlen - vor 1 Stunde

HEROLDSBACH - Appetit hatte sie wohl, aber kein Geld übrig: Eine Frau hat versucht, in einem Supermarkt ein Stück Wurst mitgehen zu lassen.

Die Frau bestellte ein Stück Wurst, zahlte aber nicht. © dpa



Eine Kundin kaufte an der Fleischtheke eines Supermarktes in der Schlossstraße ein Stück Wurst. Doch anstatt es zu bezahlen, ging sie einfach an der Kasse vorbei.

Die Angestellten hielten sie jedoch auf und alarmierten die Polizei. Die Frau bekommt ein mehrjähriges Hausverbot und ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls.