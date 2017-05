Heroldsbach: Tanzen für krebskranke Kinder

Benefiz-Show der NISA Dance Academy und der SpVgg DJK Effeltrich - vor 2 Stunden

HEROLDSBACH - Die NISA Dance Academy aus Forchheim und die SpVgg DJK Effeltrich haben zu einer Benefiz-Veranstaltung zugunsten krebskranker Kinder in die Heroldsbacher Hirtenbachhalle geladen und waren am Ende überwältigt vom großen Zuspruch.

Insgesamt 14 Tanzgruppen legten sich in der Hirtenbachhalle für den guten Zweck ins Zeug. Über 2000 Euro an Spenden für krebskranke Kinder kamen zusammen. © Foto: Alexander Hitschfel



Mirco Reck (15) aus Heroldsbach, der mit fast zwölf Jahren an Lymphknotenkrebs erkrankt ist und dem durch eine Knochenmarkspende geholfen werden konnte, hat es sich an diesem Abend nicht nehmen lassen selbst mit auf der Bühne zu stehen.

Unter dem Motto "Mirco will leben", wurde seinerzeit eine bis dahin im Landkreis Forchheim noch nicht dagewesene Welle der Hilfsbereitschaft losgetreten. Mirco weiß, wie wichtig es ist, in solch schweren Zeiten Freunde zu haben, die einem beistehen. Nachdem ihm selbst so viel Gutes widerfahren war, freute er sich über die Idee von Huso Bajric von der NISA Dance Academy, eine "Benefiz-Dance-Veranstaltung" auf die Beine zu stellen.

Bajric, der dem einen oder anderen noch als Mitglied der Boygroup Construction bekannt sein dürfte, hatte sich gemeinsam mit Wolfgang Erler von der SpVgg/DJK Effeltrich mächtig ins Zeug gelegt und Tanzgruppen aus ganz Franken – egal ob Faschingsgarde oder Tanzsportgruppe – motiviert, in der Hirtenbachhalle aufzutreten. Am Ende standen 14 Gruppen im Programm und den über 900 Besuchern wurde ein mehrstündiges Tanzprogramm geboten, bei dem ein Höhepunkt dem Nächsten jagte.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Huso Bajric und Tatjana Mihajlov. Die meisten der Tanzgruppen traten nicht nur auf, sondern brachten auch noch Spendenschecks mit nach Heroldsbach.

Und wohin gehen die gespendeten Gelder? "Wir sind noch am Zählen, haben aber bereits jetzt über 2000 Euro zusammenbekommen", sagt Wolfgang Erler. Der Spendenerlös soll demnächst der Elterninitiative "Krebskranker Kinder Erlangen" übergeben werden. "Wir freuen uns aber auch noch über zusätzliche Spenden, damit wir den Betrag noch aufstocken können", sagt Erler. Hierfür wurde bei der Sparkasse Forchheim ein eigenes Konto eingerichtet.

2000 Euro war im Übrigen auch Bestandteil einer Wette, die der Heroldsbacher Pfarrer Klaus Weigand eingegangen war. Er hatte gewettet, dass es den Organisatoren nicht gelingen wird, 2000 Euro an Spendengelder einzusammeln. Nach verlorener Wette muss er nun einen Salsa-Tanzkurs belegen.

Wolfgang Erler und das Orga-Team bedankten sich bei allen Akteuren aus ganz Franken, aber auch bei Helfern und den über 900 Gästen. Für Erler steht es bereits fest: "Das wird nicht die letzte Benefiz-Dance-Veranstaltung" gewesen sein. Sein besonderer Dank galt im Übrigen auch an den Forchheimer Bürgermeister Franz Streit und den Heroldsbacher Bürgermeister Edgar Büttner, denn beide Kommunen unterstützen die Aktion.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann auf das Konto mit der IBAN DE96763510400020601811 bei der Sparkasse Forchheim spenden.

