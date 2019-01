Heroldsbacher Prinzenpaar bei "Fastnacht in Franken"

Ines I. und Thomas I. freuen sich sehr auf diesen närrischen Höhepunkt - vor 52 Minuten

Das Heroldsbacher Prinzenpaar Ines Sapper und Thomas Warter hat heuer die Ehre, am 22. Februar an der berühmten "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim teilnehmen zu dürfen. Wir haben mit dem närrischen Duo – das übrigens auch privat ein Paar ist – gesprochen.

Jährlich ein Highlight der närrischen Saison: Die "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim. © dpa



Frau Sapper, Herr Warter, wie kam es dazu, dass Sie zur "Fastnacht in Franken" eingeladen wurden?

Prinzenpaar: Am 48. oberfränkischen Prinzentreffen in Steinwiesen wurden wir von Norbert Greger, Bezirkspräsident des Oberfränkischen Fastnachtsverbands, zur "Fastnacht in Franken" nach Veitshöchheim eingeladen. Aufgrund des gut abgestimmten Prinzenpaar-Outfits mit Zylinder und wundervollem Prinzessinnen-Kleid waren wir einzigartig unter all den schönen Prinzenpaaren – und erhielten somit das Ticket für Veitshöchheim. Für uns ist es eine Ehre, als erstes Prinzenpaar der Heroldsbacher Narren in Veitshöchheim unseren Verein zu repräsentieren.

Das Heroldsbacher Prinzenpaar Ines Sapper und Thomas Warter. © F.: privat



Sind Sie schon aufgeregt?

Prinzenpaar: Seitdem wir davon wissen, freuen wir uns riesig auf das große Faschingsevent. Wer kann schon von sich behaupten, zur "Fastnacht in Franken" eingeladen worden zu sein? Wir werden im vollständigen Prinzenpaar-Outfit erscheinen und die spektakuläre Show bei ein paar Gläsern Wein genießen. Für uns ist dieses Event das Highlight in dieser Faschingssaison.

Auch ohne die legendären Verkleidungen von Markus Söder (der als Ministerpräsident heuer eher seriös im Anzug erscheinen wird), dürfte es wieder eine unterhaltsame Sache werden. Auf was freuen Sie sich am meisten?

Prinzenpaar: Da ich, die Prinzessin, selbst aktive Tänzerin beim Heroldsbacher Fosanachtsverein bin, freue ich mich natürlich am meisten auf die besten Tanzgruppen der Nation. Ich, der Prinz, freue mich besonders auf den Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda – und auf die anderen Fastnachtstars wie Michl Müller und Co. Dass Markus Söder wohl nicht in aufwändiger Kostümierung kommt, finden wir natürlich sehr schade. Ob als Homer Simpson oder als Shrek, er hat immer ein klasse Faschings-Outfit parat gehabt. Vielleicht überlegt er es sich ja noch einmal. Als aufgeblasener Sumo-Ringer würde er bestimmt auch eine gute Figur machen.

Der Bayerische Rundfunk zeigt die "Fastnacht in Franken 2019" am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr.

PHILIPP ROTHENBACHER