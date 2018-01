Heroldsberg: Auf Gegenfahrbahn geraten

66-Jährige fährt in den Wagen einer 23-Jährigen - 10000 Euro Schaden - vor 10 Stunden

HEROLDSBERG - Die Unachtsamkeit war nur kurz, der Schaden hingegen umso größer: Ein Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und 10000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag in Heroldsberg.

Am gestrigen Freitag fuhr eine 66-Jährige mit ihrem Pkw auf der Nürnberger Straße in Richtung Oberer Markt. In einer Rechtskurve kam sie aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Pkw in entgegengesetzte Richtung.

Die 66-Jährige fuhr mit ihrem Wagen in das linke Heck des Pkw der 23-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden eingedellt und verkratzt, waren aber noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 10000 Euro geschätzt. Die 66-Jährige erwartet nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.