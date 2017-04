Herzensdame gesucht: "Resengörg" wird Fernsehstar

Georg Schmitt in "Wirt sucht Liebe"— Kamerateam vor Ort in Ebermannstadt — Brigitte Nielsen als Flirttrainerin - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Die Bauern haben’s vorgemacht, jetzt kommen die Gastronomen unter die Haube: "Wirt sucht Liebe" heißt die neue Kuppelshow auf der RTL 2, in der Georg Schmitt, Inhaber des "Resengörg", sein privates Glück sucht.

Ob Amors Pfeile getroffen haben? Gastwirt Georg Schmitt hat Marina (links) und Yuging zu sich nach Hause nach Ebermannstadt eingeladen. © Foto: RTL 2



"Brigitte Nielsen ist eine ganz tolle Frau", das weiß Georg Schmitt nicht nur aus dem Fernsehen, nein, der Gastronom aus Ebermannstadt weiß das aus allernächster Nähe. Schließlich, so erzählt er im Telefonat mit den Nordbayerischen Nachrichten, stand "die Brigitte eines Tages plötzlich vor der Tür" seines Hotel-Gasthofs Resengörg in Ebermannstadt.

Seinen Betrieb habe sich die hochgewachsene Dänin angesehen, im Biergarten waren sie zusammen, Schmitt und Nielsen. Doch fränkische Hausmannskost oder Brotzeit, das war dann doch nichts, "die Brigitte mag lieber was Leichtes".

Brigitte Nielsen ist dabei nicht nur Moderatorin des neuen RTL 2-Formats, sie gibt den Wirten auch Flirttipps "Du schaffst das, Baby", spornt sie etwa "Georgie" Schmitt an.

Wie Schmitt zum "Fernsehstar" wurde, das kann er sich nicht erklären: "Eines Tages klingelte das Telefon und das Filmstudio war dran", erzählt er und ist heute noch baff. Wer ihn angemeldet hat zu der Show, das weiß er bis heute nicht. Doch Langzeit-Single Schmitt sagt zu, "ich bin für Spaß zu haben und froh, wenn ich mal hier rauskomme". Schmitt (51) lebt in Ebermannstadt in einer, wie er selbst sagt, "Männerwirtschaft" zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel und führt den Traditions-Gasthof Resengörg.

Doch bevor die Dreharbeiten starten konnten, gab es erstmal ein Vorab-Casting und zahlreiche Fototermine. Fünf Wirte aus der gesamten Republik kamen schließlich in die Endauswahl, mit dabei: Georg Schmitt. Gedreht wurde im vergangenen Sommer in Ebermannstadt und im Filmstudio in München.

"Schön, aufregend, und stressig" beschreibt Schmitt seine Zeit beim Fernsehen, ein dreiköpfiges Filmteam aus München hat er daheim in Ebermannstadt "von früh bis nachts" an den Fersen gehabt.

Ob Amors Pfeile denn getroffen haben, bei der 56-jährigen Marina aus Oberhausen oder bei der gleichaltrigen Chinesisch-Dozentin Yuging aus Berlin, darüber will und darf Schmitt nicht zu viel verraten. "Es ist schwierig unter Zeitdruck jemanden kennen zu lernen", sagt er, aber die Erfahrung, die sei es auf jeden Fall wert gewesen.

"Ich hab dich fei im Fernsehen gesehen", das hört Schmitt in Ebermannstadt seit der letzten Woche öfters. Ob er sich selbst auch immer montags im Fernsehen anschaue? Da muss Schmitt lachen. "Wissens, ich war ja live dabei. Ich schau lieber den Montagskrimi."

Wie es weiter geht mit Georg Schmitt? Nächster Sendetermin von "Wirt sucht Liebe" ist am Montag, um 20.15 Uhr, auf RTL 2.

BIRGIT HERRNLEBEN