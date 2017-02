Herzkino aus Forchheim

Forchheimer Sebastian Wiegärtner mit Pilcher-Folge am Sonntag im ZDF - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Sonntag, 26. Februar, serviert das ZDF seinen Zuschauern Romantik made in Forchheim. Hinter der Kamera der Rosamunde-Pilcher-Folge „Fast noch verheiratet“ stand der Forchheimer Filmer Sebastian Wiegärtner. Die Geschichte ist verzwickt.

Sebastian Wiegärtner hat schon eine Rosamunde-Pilcher-Folgen für das ZDF gedreht. Foto: privat



Los geht geht "Fast noch verheiratet" am Sonntag, 26. Februar, um 20.15 Uhr. Zum Inhalt Sienna (Paula Schramm) will den Anwalt Oscar (Jochen Schropp) heiraten, dafür muss sie sich aber erst von ihrem Noch-Mann (Raphael Vogt) scheiden lassen. Das Vertrakte: Oscar weiß nichts davon und Noch-Mann Tyler weigert sich. Als sie zu ihm fährt, versteht sie warum.

Sebastian Wiegärtner leitet in Forchheim eine Werbeagentur und ist nebenbei seit mehreren Jahren als Kameramann für das ZDF unterwegs, vor allem dreht er Rosamunde-Pilcher- und Inga-Lindström-Folgen.

In der aktuellen Folge hat er die Bildsprache deutlich verändert, wie er erzählt: "Ich habe gezielt mit Nebelmaschinen in diversen Motiven gearbeitet. Das schafft eine gewisse Atmosphäre und erzählt die Geschichte mit. Aber auch die Schauspieler wurden durch eine andere Technik in Szene gesetzt. Speziell weiches Licht kam diesmal größtenteils nur von einer Seite." Diese Art von Technik ist aus amerikanischen Filmen bekannt, sagt Wiegärtner. Der Effekt: "Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das macht die Darsteller interessanter und gerade bei inhaltlich unschönen Szenen unterstreicht das noch einmal positiv die Dramaturgie."

