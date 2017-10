Herzkino: Sebastian Wiegärtner filmte fürs ZDF

Rosamunde Pilcher und Inga Lindström wurdem vom Forchheimer ins Bild gesetzt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Forchheimer Film-Spezialist und Werbeagentur-Betreiber Sebastian Wiegärtner hat als Kameramann an zwei weiteren ZDF-Filmen mitgearbeitet, die an den folgenden beiden Sonntagen zu sehen sein werden.

Am Set mit „Bergretter“ Martin Gruber (li.) für „Das Gespenst von Cassley". © Jon Ailes, ZDF.



Am Set mit „Bergretter“ Martin Gruber (li.) für „Das Gespenst von Cassley". Foto: Jon Ailes, ZDF.



Zwei Filme aus der ZDF-Serie „Herzkino“, bei denen der Wiegärtner als Kameramann für die Optik verantwortlich war, sind im TV zu sehen.

Am 22. Oktober, 20.15 Uhr läuft im ZDF in der Rosamunde Pilcher-Reihe der Titel: „Das Gespenst von Cassley“ mit „Bergretter“ Martin Gruber, Musical-Star Patricia Meeden, Michael Roll, Andre Eisermann und anderen.

Patricia Meeden und Sebastian Wiegärtner kurz vor dem Dreh von "Das Gespenst von Cassley". © Jon Ailes, ZDF



Patricia Meeden und Sebastian Wiegärtner kurz vor dem Dreh von "Das Gespenst von Cassley". Foto: Jon Ailes, ZDF



Am 29. Oktober, 20.15 Uhr läuft in der Reihe „Inga Lindström“ der Film „Das Haus am See“ mit Franziska Wulf, Christoph M. Ohrt, Esther Schweins und mehr.