Der Brand war schwer zu übersehen: Im Landkreis Forchheim gingen am Samstagnachmittag etwa 80 Heuballen in Flammen auf. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Der Brand entzündete sich gegen 14 Uhr auf einem Feld bei Poxstall westlich von Ebermannstadt. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro, die Feuerwehren waren bis in die Abendstunden vor Ort, um die Flammen zu löschen. © NEWS5 / Herse