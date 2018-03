HGF stimmt auf den Frühling in Forchheim ein

Schüler des Herder-Gymnasiums sorgten in der Jahnhalle für Begeisterung - vor 44 Minuten

FORCHHEIM - Das erste Frühlingskonzert des Herder-Gymnasiums Forchheim (HGF) gehört traditionell den großen Ensembles. In der Jahnhalle hörten mehr als 300 Besucher Orchester, Chor und Bigband. Die solistischen Leistungen und der harmonische Gesamtklang zweier heißer Stunden machten die eiskalten Außentemperaturen vergessen.

Draußen kalt, drinnen voller musikalischer Wärme: Das große Orchester des Herder-Gymnasiums Forchheim brachte die ganze Jahnhalle zum Beben. © Udo Güldner



Draußen kalt, drinnen voller musikalischer Wärme: Das große Orchester des Herder-Gymnasiums Forchheim brachte die ganze Jahnhalle zum Beben. Foto: Udo Güldner



Da kann man als Zuhörer schon einmal aus dem Häuschen sein — auch wenn es sich bei „Out of the doghouse“ nur um eine Hundehütte handelt, aus der kein Gebell dringt, sondern melodisch bissiger Swing. Die Klarinettistin Lara Kreller (9a) und die Saxophonistin Sarah Weiß (Q12) sind es, die auch in der kleinsten Hütte solistischen Raum finden.

Nachdem ein Samba die Zungen auf der Bühne gelockert hatte, griff Bigband-Leader Michael Tessaro selbst zum Sopran-Saxophon und fand sich umgehend in Jeff Jarvis´ „Bistro Latino“ wieder, in dem natürlich Salsa getanzt wurde. Im Hintergrund hatte „Barpianist“ Sebastian Ritter (9b) alle Hände voll zu tun, die Lebensfreude in Töne zu fassen. Bei der Bigband klang selbst der „Work Song“ nicht nach Arbeit. Scheinbar mühelos jazzten sich Melina Teuber (Saxophon), Jakob Kranich (Trompete), Andrea Muth und Antonia Leopold (beide Klarinette) durch Nat Adderleys komplexe Komposition.

Den drei Schattierungen des Blues näherte sich das lautmalerische Saxophon-Quartett. Zuerst hatten Lara Kreller (9a), Lisa Lindl (Q11), Julian Albert (9b) und „Ersatzmann“ Moritz Franke (Q12) es mit dem Swing eilig, dann träumten sie eine zärtliche Ballade. Das von rhythmischen und harmonischen Extravaganzen entzückte Publikum erlebte sein blaues Wunder. Inmitten der Bigband sah man auch Gesichter, die bereits keine HGF-Schüler mehr sind. Korbinian Kircheis (Trompete/Tuba) und Susi Lotter (E-Bass) etwa, die derzeit an der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg studieren.

„Man erkennt daran, dass wir eine große Schulfamilie sind,“ so der stellvertretende HGF-Direktor Jürgen Sauer. Dann jagte das HGF-Orchester unter der Flagge Angelika Bogendörfers die Piraten der Karibik, die zuletzt durch gezielte Akkorde versenkt wurden. Dass am HGF nicht nur erstklassiger Instrumentalunterricht gegeben, sondern auch an der Stimmbildung gefeilt wird, zeigten Lena Schwarzmann (Q11) und ihr Background-Chor aus Monja Batz (9a), Sophia Wagner (9a) und Susanna Braun (Q12).

Mithilfe der Gesangspädagogin Gudrun Dörpholz-Friedrich sahen sich die vier jungen Damen schon einmal ihren „Dear Future Husband“ etwas näher an. Wie ausgelassen drei junge Stimmen sein können, bewiesen die bereits eingesungene Lena Schwarzmann an der Seite Ruby Haffars (Q12) und Susi Lotters. Das Trio imitierte die Pointer Sisters mit ihrem 80-er Jahre Popklassiker Hit „I‘m so excited“.

Seine Premiere hatte das Jazz-Ensemble beim diesjährigen Q12-Konzert. Glücklicherweise wiederholten Sängerin Ruby Haffar, Monika Herbst (E-Piano), Maria Bräunig (Trompete), Posaunist Martin Meyer ter Vehn (Posaune) und Sammy Rüther (Schlagzeug) noch einmal, wie gut sie sich dabei gefühlt hatten. Ihre Inspiration zogen sie aus Nina Simones „Feeling Good“.

Während im Hintergrund Jens Wimmers einmal nicht Boogie Woogie spielte, wandelte vorne die vielbeschäftige Ruby Haffar auf den Spuren Ella Fitzgeralds. Ihr Sidekick Elias Berner (Q12) freute sich darüber, dass die Lady neben ihm zum Tramp geworden war, dass es ihm sogar die Stimme verschlug. Nicht so den rund 80 Schülern, die Johannes Eismann im Chor versammelt hatte. Im Finale sang sich Martin Meyer ter Vehn, im Stil der 70-er Jahre gewandet, als jüngeres John Miles-Double in die Herzen der nicht nur weiblichen Fans. Die mussten dann allerdings erfahren, dass seine erste große Liebe der Musik galt. Und auch seine letzte. Aber dazwischen ist ja noch Platz.

Weitere HGF-Konzerte: Frühlingskonzert am 19. April, um 19.30 Uhr, Big Band-Konzert am 28. Juni, um 19 Uhr, Kammermusikabend für die jüngeren Schüler am 20. Juni, um 19 Uhr.

Udo Güldner