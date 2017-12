HGF-Weihnachtskonzert voller Inspiration

Nachwuchsmusiker präsentierten ansteckenden Rhythmus in der Martinskirche - vor 11 Stunden

FORCHHEIM - Eine bis auf den letzten Platz gefüllte Martinskirche erlebte ein ruhiges und besinnliches Weihnachtskonzert des Herder-Gymnasiums, das zeigte, wohin langjähriger musischer Unterricht und häusliche Probendisziplin führen: zu bewegenden, betörenden, bejubelten Momenten.

Der gemischte Chor des HGF: Etwa 100 Sängerinnen und Sänger bevölkerten den Altarraum und sorgten für kuschelige Wärme im Gotteshaus beim Weihnachtsoratorium von Saint-Saens.



Beinahe etwas zu groß ist der Gemischte Chor mit seinen etwa 100 Sängerinnen und Sängern für Camille Saint-Saens’ Weihnachtsoratorium. Nicht nur der Titel erinnert auffällig an Johann Sebastian Bach. Auch die lateinischen und nicht etwa französischen Texte.

Letztes Indiz für die Inspiration des Romantikers durch den Kirchenmusiker ist das einleitende, von der Organistin Martina Heilmann gespielte Prélude ganz im Stile Bachs. Die lyrischen Arien teilten sich die Schwestern Pia Fischer (10a) und Stefanie Fischer (Q12), deren warmherziger Alt und glockenklarer Sopran vom zurückhaltend und feinfühlig intonierenden Orchester unter Leitung Johannes Eismanns emporgehoben wurden.

Ungläubig Staunende

Daneben harrte die Mezzosopranistin Susanna Braun (Q12), sonst Fagottistin in der Herder-Bigband, der Ankunft Jesu. Und der Bariton Simon Sendler (Q12) kündigte den ungläubig Staunenden in der Weihnachtsgeschichte die himmlischen Heerscharen an.

Wie schwierig Bachsche Fugen sind merkte das Blechbläser-Quartett aus den Posaunisten Tom Brüderer und Martin ter Vehn (Q12), sowie den Trompetern Jakob Kranich und Jannis Ditze (beide 10b). Wohl weil kein wohltemperiertes Klavier zur Stelle war.

Während Angelika Bogendörfer später selbst zur Geige griff, um das Orchester im "Oratorio de Noel" zu unterstützen, dirigierte sie ihr Ensemble erst einmal selbst. Dabei packte ein geradezu hypnotischer Sog die Musiker und Zuhörer, als Johann Pachelbels berühmter Kanon an- und abschwoll. Doch spielte das italienische Spätbarock die Hauptrolle.

Nicht nur in Francesco Manfredinis Weihnachtskonzert, dem Hannah Messingschlager (Q12) und Lena Schwarzmann (Q11) mit ihren Violinen sowie Abigail Müller (Q11) mit ihrem Cembalo-Imitat aus Japan Glanz und Pracht verliehen.

Auch in Antonio Vivaldis Konzert für Violine und Violoncello, das Celina Landsch und Lale Fröhlich (beide Q12) kontrastreich, lebendig und technisch untadelig in das altehrwürdige Gotteshaus entließen. Was da als "Blasorchester" dem Herrscher des Himmels zurief, der solle das Lallen erhören, das kam einem schon verdächtig nach der Bigband vor.

Kein Swing und Funk

Die rund 30 Musiker jedenfalls und ihr Leiter Michael Tessaro verzichteten diesmal auf Swing und Funk, obwohl ihre Bach-Sinfonia rhythmisch ansteckte. Im dramatisch aufgeladenen Volkslied "Ukrainian Bell" schlug nicht etwa die große Stunde einer Glocke, sondern die des Paukisten Sammy Rüther (Q12).

Für ihn war das Weihnachtskonzert, wie für viele andere Schüler, das letzte, beginnen für alle Q12-Jugendlichen doch im Frühjahr die Abiturprüfungen. Von zwei Querflöten flankiert, denen Luise Keuchl (10a) und Laura Zeh (Q12) ihre Lippen liehen, lullte der Unterstufenchor das vom Weltretten vorzeitig ermüdete Jesuskind in einen sanften Schlaf ("A la nanita nana").

Den Takt des Wiegenliedes gab eine wachsame Annette Böhm an, die sich rund 30 Sängerinnen und nur zwei Sängern gegenübersah. Ähnlich sah es in der Gesangsklasse aus, der Gudrun Dörpholz-Friedrich neben leidenschaftlichen Lippenbekenntnissen auch vokale Vollkommenheit abverlangte. Nur Alexander Bett (9a) oder Simon Sendler (Q12) betasteten ganz vorsichtig ihr Klavier, damit die 14 Jugendlichen, und ganz besonders die Solistinnen Stefanie Fischer und Susanna Braun, nicht "This little Babe" aufweckten, das Benjamin Britten gerade schlafen gelegt hatte. Nur ein Wermutstropfen trübte die ansonsten festliche Stimmung. Das kleine Herder-Orchester fehlte erstmals seit vielen Jahren, weil dessen Leiterin Christiane Geiling so schwer erkrankt ist, dass keinerlei Proben stattfinden konnten. Sie wird hoffentlich schon bald wieder am Pult stehen.

Die nächsten Konzerte des Herder-Gymnasiums: Kammermusikabend am 6. März um 19 Uhr sowie am 19. April um 19.30 Uhr in der Herder-Aula. Außerdem findet am 21. März um 19.30 Uhr das große Frühlingskonzert in der Jahnhalle statt.

UDO GÜLDNER