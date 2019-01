Hilfe für Reit im Winkl und Berchtesgaden

FORCHHEIM - Zwar macht der Schneefall im Moment in Oberbayern eine Pause, doch noch immer sind Tausende Helfer im Einsatz, um die Dächer von der tonnenschweren Last zu befreien. Auch aus Forchheim und Kirchehrenbach haben sich am Mittwochmorgen wieder Helfer des THW auf den Weg in die Alpen gemacht.

Hannes Mirsberger fährt zum zweiten Mal mit, um Schnee zu schippen. "Es ist ein gutes Gefühl, den Menschen vor Ort zu helfen", sagt er. © Nicole Endres/THW Forchheim



"Für elf Männer geht es in die Region Traunstein, genauer nach Reit im Winkl. Dort werden sie die bereits seit Sonntag eingesetzten Helfer ersetzen, um Schnee von den Dächern zu räumen", informiert die Forchheimer Pressebeauftragte des THW, Nicole Endres.

Carl Schell fährt als Baufachberater bereits zum zweiten Mal nach Berchtesgaden. Ihm zur Seite steht Matthias Petermann. © Nicole Endres/THW Forchheim



Mit dabei ist auch wieder Carl Schell, der sich erneut auf den Weg macht. Schell war bereits vom vergangenen Donnerstag bis Sonntag als Baufachberater in Berchtesgaden eingesetzt. Aufgrund der vielen zu begutachtenden Gebäude macht er eine zweite Schicht, um Schneelastmessungen durchzuführen. Ihm zur Seite steht Matthias Petermann.

Unterwegs nach Reit im Winkl: Die Ehrenamtlichen des THW Forchheim © Nicole Endres/THW Forchheim



Unter den elf Ehrenamtlichen ist auch Hannes Mirsberger dabei, er fährt ebenfalls zum zweiten Mal nach Reit im Winkl, um Schnee zu schippen. "Ich geh’ in den Einsatz, weil es ein gutes Gefühl ist, den Menschen vor Ort helfen zu können und gemeinsam etwas zu bewegen, die Dankbarkeit der Menschen vor Ort und Kameradschaft zu erleben. Sich auszutauschen mit Kollegen aus ganz Bayern und in der Gemeinschaft etwas zu bewirken", sei etwas ganz Besonderes.

Kurz vor der Abfahrt nach Berchtesgaden stellten sich die THWler aus Kirchehrenbach für ein Foto zusammen. © Katharina Rumpler/THW Kirchehrenbach



Am Mittwochmorgen haben sich zwölf Helferinnen und Helfer des THW Kirchehrenbach auf den Weg ins Berchtesgadener Land gemacht, um dort gemeinsam mit den bereits eingesetzten Helfern die Schneemassen von den Dächern zu räumen. Die Helfer des THW Kirchehrenbach sind auf dem Weg zum Ortsverband Berchtesgadener Land, um dort in den verschiedenen Einsatzgebieten zu helfen. Voraussichtlich bis zum Samstag werden sie vor Ort den Kollegen und Kolleginnen helfen.

