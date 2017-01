Hilfreiche Technologie für Unfallopfer

Kaiser Elektroplanung 4.0 ist einer der ersten Mieter im Mecical-Valley-Zentrum - 08.01.2017 09:59 Uhr

FORCHHEIM/HESSDORF - Heute wird Wirtschaftsministerin Ilse Aigner das Medical-Valley-Zentrum offiziell eröffnen. Es ist eines der Prestige-Projekte Forchheims. Unternehmer mit kreativen Ideen rund um die Themen Gesundheitsmanagement und IT sollen sich hier ansiedeln und vernetzen. Darunter ist die Kaiser Elektroplanung 4.0 — ein Beispiel, wie ein alteingesessener Forchheimer Handwerksbetrieb den Sprung in die Moderne geschafft hat.

Peter Kaiser zeigt in seinem eigenen Zuhause, was alles technisch möglich ist: Mit seinem Tablet kann er das Fernsehgerät, die Hifi-Anlage, das Licht, die Warmwassertemperatur und noch viel mehr steuern. © Roland Huber



Peter Kaiser zeigt in seinem eigenen Zuhause, was alles technisch möglich ist: Mit seinem Tablet kann er das Fernsehgerät, die Hifi-Anlage, das Licht, die Warmwassertemperatur und noch viel mehr steuern. Foto: Roland Huber



Ein Einfamilienhaus in Heßdorf. Peter Kaiser hat einen Termin. Im Wohnzimmer empfängt ihn der Kunde, ein junger Familienvater, der seit etwa einem Jahr im Rollstuhl sitzt. Bei einem Sportunfall ging der dritte Halswirbel zu Bruch, der Maschinenbauingenieur ist querschnittsgelähmt.

Mit einem Joystick, den er per Kinn bedient, kann er den Rollstuhl steuern. Alles was darüber hinaus geht, ist ihm mit dem vorhandenen System zu kompliziert. Im Störungsfall müsse er eine Nummer in München anrufen, es könne Tage dauern, bis Hilfe komme. „Im Moment weiß ich gar nicht, was ich alles will, weil ich nicht weiß, was möglich ist.“

Peter Kaiser soll das ändern. Es geht erst einmal um ganz banale Funktionen. Der Heßdorfer würde gerne die Haustür öffnen können; das Licht an- und ausmachen; selbst den Fernseher einschalten und das Programm wählen; die Rollos hoch- und runter fahren lassen. Peter Kaiser will all die Funktionen — vom Lichtschalter über die Fernbedienung am Fernsehgerät — in eine App integrieren, die sich per Sprachbefehl oder dem Kinn-Joystick steuern lässt. Bei Problemen könne er den Fehler von seinem Büro aus im Medical Valley warten und müsse gar nicht erst kommen, erzählt Kaiser.

2014 hat der Forchheimer Elektro-Installateur den alteingesessenen Betrieb seines Vaters Josef umfirmiert in Kaiser Elektroplanung 4.0. Seitdem kümmern sich er und seine sechs Mitarbeiter vor allem um integrierte Systeme in Häusern. 30 Prozent der Kunden sind Unfallopfer, 70 Prozent High-End-Kunden.

Kaiser muss eine technische Basisinfrastruktur schaffen, die viele unterschiedliche Geräte in eine App integriert. Gleichzeitig sollen möglichst wenig Umbauten nötig sein und die vorhandene Technik mit einbezogen werden. Beispiel Lichtschalter: Der muss künftig per Funksignal mit dem Kinn-Joystick bedient werden können, aber gleichzeitig auch noch als normaler Kippschalter funktionieren. Das Problem: Es gibt keine einheitlichen Normen und Standards, jeder Hersteller baut anders.

Im Medical-Valley-Zentrum gehört Kaiser zu den ersten Mietern. Hier will er die Forschung im Bereich „Active Assisted Living“-Systeme vorantreiben, also solcher Technologien, die Menschen, wie dem Familienvater in Heßdorf helfen, möglichst selbstständig daheim zu leben.

BEKE MAISCH