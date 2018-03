Hiltpoltstein: Autositze auf Parkplatz illegal entsorgt

Täter bislang unbekannt - Polizei Ebermannstadt sucht nach Zeugen - vor 41 Minuten

HILTPOLTSTEIN - Die Polizei Ebermannstadt sucht nach Zeugen, die Verdächtiges an der Bundesstraße 2 beobachtet haben. Die Täter haben nicht nur Autositze illegal auf einem Parkplatz entsorgt.

Erst vor wenigen Tagen wurden diese zwei roten Sofas im Wald bei Gosberg entdeckt. Foto: Edwin Rank



Die bislang unbekannten Täter lagerten in den vergangenen Tagen an der B 2 bei Hiltpoltstein, an einem Parkplatz kurz vor der Abzweigung nach Wildenfels, Müll ab. Erst vergangene Woche sind zwei rote Sofas im Wald bei Gosberg illegal entsorgt worden.

Bei dem Müll in Hiltpoltstein handelt es sich um zwei graue Autositze und eine Fahrzeugrückbank. Wem verdächtige Personen im dortigen Bereich aufgefallen sind, kann sich bei den Beamten der Polizeiinspektion Ebermannstadt melden. Telefon: (09194) 7388-0.