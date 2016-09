Hiltpoltstein: Der neue Mann am Altar

Pfarrer Jacek Kikut wird als Pfarrer offiziell eingeführt - vor 50 Minuten

HILTPOLTSTEIN - „Schön, dass Sie kommen und schön, dass es nicht ein halbes Jahr dauern musste, bis ein neuer Pfarrer da ist“: Mit diesenWorten wurde der neue Pfarrer Jacek Kikut in Hiltpoltstein begrüßt.

Das ist der neue Gottesmann für Hiltpoltstein: Pfarrer Jacek Kikut wird das Pfarrhaus mit Leben erfüllen. Begleitet wird er von seiner Frau und der vierjährigen Tochter. © Foto: Rolf Riedel



Wenn der Name etwas fremdartig klingt kommt das daher, weil der junge Seelsorger mit seiner Familie als Spätaussiedler, aus Königshütte in Oberschlesien gekommen ist. Das heißt heute Chorzów und ist eine kreisfreie Großstadt in der polnischen Woiwodschaft Schlesien, ein Industrierevier in der Nähe von Kattowitz. In der Rhön aufgewachsen, hat er in Hessen das Abitur gemacht, den Zivildienst leistete er im Klinikum Fürth, ehe er in Erlangen, Marburg und Bethel Theologie studierte. Sein Vikariat absolvierte er in Erlangen in der St. Matthäus-Kirche, wo er erstmals ein sehr vielfältiges Gemeindeleben kennen lernen durfte, mit großem Schwerpunkt auf Kirchenmusik, Familien- und Jugendarbeit.

In seiner ersten Pfarrstelle in Hiltpoltstein möchte er gerne auch diese Schwerpunkte setzen. Der neue Pfarrer spielt selbst Gitarre und Bass und man darf auf das zukünftige musikalische Leben in der Kirchengemeinde Hiltpoltstein gespannt sein. Aber auch die Neugierde, das Interesse am Menschen und die Wertschätzung der unterschiedlichen Lebensstile, die vielen Nuancen der Frömmigkeit und die Toleranz gegenüber unterschiedlichen Kulturen haben den neuen Pfarrer geprägt und sind Aus-druck seines Glaubens, wie er im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten versichert. Er freue sich auf seine neue Aufgabe, sein neues Umfeld, in dem es so viel noch zu entdecken gebe, sagt Kikut.

Begleitet wird Jacek Kikut von seiner Frau und seiner vierjährigen Tochter, die das Pfarrhaus mit Leben erfüllen werden.

Der Festgottesdienst mit einem anschließendem Empfang findet am Samstag, 17. September, um 17 Uhr in der Matthäuskirche in Hiltpoltstein statt.

ROLF RIEDEL