Hiltpoltstein: Einbruch am helllichten Tag

Unbekannte Täter brechen Wohnhaus "Am Wolfsgraben" auf - vor 1 Stunde

HILTPOLTSTEIN - Unbekannte brachen am Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus in Hiltpoltstein ein und entkamen mit Bargeld. Die Kripo Bamberg ermittelt.

Die Bewohner verließen um 9.30 Uhr ihr Haus in der Straße „Am Wolfsgraben“ um Besorgungen zu machen. Als sie gegen 10.15 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Einbrecher in das Haus gelangt waren. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt und richteten dabei einen Schaden von rund 500 Euro an. Die Unbekannten erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Den Bewohnern fiel bei ihrer Rückkehr, unweit des Friedhofes, ein weißes Auto, besetzt mit mehreren, südländisch aussehenden Personen, auf. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Nürnberg angebracht. Eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief ohne Ergebnis.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer (0951)9129-491 zu melden.