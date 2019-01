Hiltpoltsteiner Trubel mit Ehrengast Adlung

HILTPOLTSTEIN - Auf der Hauptversammlung des SV Hiltpoltstein ging es überaus nostalgisch zu: Das lag an den bevorstehenden Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag und dem Besuch des prominentesten Kickers der Klubgeschichte.

Ehrungs-Trubel beim HSV mit stolzen Jubilaren, Vereinsvorstand, Meisterspieler und mittendrin Ex-Profi Daniel Adlung (hintere Reihe Mitte). © Foto: Georg Heck



Prächtige Stimmung kam bei den Ehrungen auf. Unter den Kandidaten, die auf eine 25-jährige Verbindung zum HSV zurückblicken können, befand sich ein hochkarätiger Gast. Daniel Adlung, seinerzeit schon als kleiner Zwerg immer am Sportplatz, ist das bislang größte Talent der HSV-Historie. In der Halbzeitpause der Herren war es immer eine Attraktion, wenn er den großen Fußball unter dem Beifall der Zuschauer auf das große Tor hämmerte. Der steile Karriere-Weg führte dann bekanntlich nach der F- und E-Jugend in Hiltpoltstein über die verschiedenen Jugendmannschaften des 1. FCN und der SpVgg Greuther Fürth zu den Profis. Der VfL Wolfsburg, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, TSV 1860 München und dann der australische Erstligist Adelaide United waren weitere Stationen, ehe Adlung als spielender Co-Trainer der U23 zur SpVgg Greuther Fürth zurückkehrte. Wenn man die so verfolgt, wäre zum Abschluss noch einmal der Heimatverein an der Reihe.

Freuen würde das sicher Vater Herbert Adlung, der wie Georg Adelhard, Hermann Tauber und Werner Eck seit 50 Jahren Mitglied ist. Adlung Senior brachte es nach dem Gewinn des Bezirksjugendpokals mit der A-Jugend 1973 immerhin auf über 500 Spiele für die Nürnberger Club-Amateure und diverse Erfolge als Hiltpoltsteiner Trainer mit Aufstiegen in die B-Klasse (damals Kreisklasse). Geehrt wurden zudem die Urgesteine Johann Hofmann, Hans Leibinger, Georg Witschel, Fritz Wittmann, August Kellner (alle 60 Jahre) und das neue Ehrenmitglied Ernst Grüner. Hofmann, Leibinger, Wirtschel und Wittmann zeichneten mitverantwortlich für die erste Meisterschaft in der C-Klasse 1966/67.

Mit Trubel soll es in 2019 auch nach dem Schafkopf-Turnier am 10. Februar weitergehen. Nur der Ablauf der Feierlichkeiten soll noch geklärt werden.

