Hinter dem 24. Türchen parkt der Space-Star

Hauptpreis des Forchheimer Adventskalenders wurde präsentiert - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Das ist mal ein Weihnachtsgeschenk: 80 PS hat der flotte Flitzer, der heuer der Hauptgewinn am Weihnachtsmarkt ist. Der Losverkauf startet ab Donnerstag, 16. November.

Von links Michael Csepai von der Werbegemeinschaft, Manuela Hubert vom Autohaus Bruns, Joachim Hauser von der Volksbank, Dieter George vom Heimatverein und Bürgermeister Franz Streit. © Foto: Pauline Lindner



Von links Michael Csepai von der Werbegemeinschaft, Manuela Hubert vom Autohaus Bruns, Joachim Hauser von der Volksbank, Dieter George vom Heimatverein und Bürgermeister Franz Streit. Foto: Foto: Pauline Lindner



Alle Jahre wieder ist ein Auto der Hauptpreis aus dem Forchheimer Adventskalender. Diesmal wird am 24. Dezember ein Space-Star Edition 100 der Marke Mitsubishi aus dem Tor zu den Rathaushallen rollen. Um ihn zu präsentieren, versammelten sich die Vertreter der Sponsoren um den Wagen. Der flotte Flitzer hat 80 PS und ist mit Sitzheizung, Klimaanlage und Navi ausgestattet. Lose zum Preis von einem Euro pro Stück können ab Donnerstag, 16. November, in der Tourist-Information und in der Volksbank in der Forchheimer Hauptstraße gekauft werden.