Historientag in der Binghöhle

Zu Ehren des Entdeckers: Führungen in Original-Gewändern - vor 1 Stunde

STREITBERG - Am Sonntag, 21. Mai, wird in der Binghöhle ein großer Historientag zum Gedenken an den Nürnberger Spielwarenhersteller und Kommerzienrat Ignaz Bing veranstaltet. Er entdeckte 1905 die nach ihm benannte Höhle und war großer Mäzen und Ehrenbürger seiner Wahlheimat Streitberg.

Am 21. Mai gibt es in der Binghöhle Sonderführung in historischen Kostümen. © Katja und Rudolf Huhn



STREITBERG — Zur Erinnerung daran finden laut Pressemitteilung außergewöhnliche Sonderführungen in historischen Gewändern unter dem Motto "Herr Bing gibt sich die Ehre . . ." statt. Die Gäste durchwandern die Zauberwelt der Höhle und lassen sich dabei unter anderem von Ignaz Bing, seiner Nichte Olga, der ersten Höhlenführerin und dem Jungen Konrad, der Teile der Höhle als erster Mensch betreten hat, in ihre Zeit und Welt entführen. Dabei kommt aber auch die jüngste Geschichte mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zu kurz.

Zur vollen Stunde

Die Sonderführungen starten am Eingang der Binghöhle zwischen 11 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde (es gelten die normalen Eintrittspreise).

Die Höhle ist eine der schönsten Tropfsteingaleriehöhlen Deutschlands. Faszinierende Felsformationen, die Spuren eines fossilen Höhlenflusses und unzählige Tropfsteine in unmittelbarer Nähe lassen den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Da die Höhlentemperatur nur 9°C beträgt ist eine warme Jacke auch bei sommerlichen Temperaturen angeraten, um dann die erfrischende Abkühlung in der gesunden Höhlenluft richtig genießen zu können. Eine Anmeldung zu den Sonderführungen ist nicht nötig.

Informationen unter www.binghöhle.de, direkt an der Höhle, unter Telefon (0 91 96) 3 40 oder bei der Touristinformation Muggendorf, (0 91 96) 92 99 31.