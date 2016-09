Historischer Bau als Hingucker

Graublaues Haus in der Nürnberger Straße hat eine sehr bewegte Geschichte - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Mit viel Liebe zum Detail haben Elfriede und Helmut Kaiser die Fassade ihres Anwesens Nürnberger Straße 16 zu einem echten Hingucker gemacht. Rechts neben der Metzgerei Höhn sticht das graublaue Äußere schon von weitem ins Auge. Dabei hat das schmale Gebäude eine bewegte Geschichte…

Das hellblaue Haus in der Nürnberger Straße in Forchheim hat eine bewegt Geschichte. © Udo Güldner



Das hellblaue Haus in der Nürnberger Straße in Forchheim hat eine bewegt Geschichte. Foto: Udo Güldner



„So ein kleines Haus darf schon Farbe haben, sonst fällt es inmitten all der großen gar nicht auf.“ Malermeister Bernard Voit aus Burk muss es wissen. Der Farb-Fachmann hat der schmalen Fassade eine ansehnliche Verjüngungskur verpasst. Zwei Wochen lang hat er auf dem Gerüst gestanden und sich auch um die Dekors gekümmert: Helmut Kaiser, ein Schweinfurter, der 1963 hierhin eingeheiratet hatte, wollte an dem verputzten Fachwerkhaus unbedingt nicht nur das Forchheimer Stadtwappen mit den beiden nach links schwimmenden Forellen, sondern auch einige sinnige Schriftzüge.

Wer in das Innere gelangen will, der muss rechts in eine der Feuergassen treten, und beim Besuch am besten auf seinen Kopf aufpassen. Denn die Geschossdecken sind „für die früher viel kleineren Leute gedacht“ gewesen, wie Helmut Kaiser (80) erklärt.

Inzwischen gibt es die Annehmlichkeiten einer Gas-Zentral-Heizung und moderner sanitärer Anlagen, allerdings keinerlei Wärmedämmung. „Im Winter ist es schon einmal ziemlich kalt,“ seufzt Helmut Kaiser.

Der Vorgängerbau, den Lokalhistoriker Reinhold Glas in seinem demnächst erscheinenden „Häuserbuch Alt-Forchheim“ in die Zeit nach dem Zweiten Markgrafenkrieg datiert (1567), gehörte dem Hafner Hans Hagen.

1601 wird erstmals der Familienname Striegel greifbar. Der Soldat Adam Striegel aus Eggolsheim heiratete in das Haus hinein. Dann kommt die Zeit nach 1838, als die Festung Forchheim dem Platz- und Materialbedarf der Industrialisierung zum Opfer fiel. Damals lag das Grundstück im Viertel „Am Altenbach“.

Der Maler- und Tünchermeister Johann Georg Röthel eröffnete im ersten Jahr des Ersten Weltkrieges sein Geschäft, das er bis 1930 führte. Der Familienname Striegel kam nun ein zweites Mal zum Zuge. „Meine Eltern Hans und Rosa Striegel machten sich mit einem Friseursalon selbständig und nutzten dazu das Erdgeschoss.“ Ein gewisser Stolz auf ihre tüchtigen Eltern ist Elfriede Kaiser anzumerken.

Wetterfester Anstrich

Seit rund 20 Jahren haben der inzwischen verstorbene Engländer Tony Scott und seine Frau Barbara eine medizinische Fußpflege.

Der Eigentümerin ging es vor allem darum, einen Anstrich zu haben, der auch Wind, Wasser und Sonne besser standhält als der erst 2008 vom Kirchenmaler Horst Engelskirchner (Effeltrich) aufgebrachte zartlila Ton. „Als Vorbild diente uns ein hellblaues Haus in Heiligenstadt.“

UDO GÜLDNER