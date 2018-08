Zugegeben: Inzwischen sind die Außentemperaturen wieder einigermaßen erträglich. Dennoch fürchtet so mancher eine neue Hitzewelle, die auf uns zurollen könnte. Aber keine Panik: Wir präsentieren die zehn kühlsten Orte in und um Forchheim. Da hätten wir zum Beispiel das das beste Mittel zur Abkühlung in der Sommerhitze - Wasser. Ob im Baggersee, in Flüssen oder Freibädern. Es empfehlen sich vor allem Naturbäder, weil sie — wie hier das Gößweinsteiner Bad — durchgehend unbeheizt sind. © Weichert