Hitzige Debatte um geplanten Forchheimer Fest-Namen

"Mauerscheißer-Fest" als neues Altstadtfest in der Kritik — "Keinerlei Bedingungen" an Stadt gestellt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Um den Namen "Mauerscheißer-Fest" für das neue Altstadtfest hat sich in Forchheim eine emotionale Diskussion entsponnen. Kritik wurde auch daran laut, dass der Forchheimer Gastronom Christoph Kauer die Rechte an dem Namen besitzt. Er wehrt sich dagegen, dass das Fest Werbung für ihn sei.

Eine Szene vom Anstattfest im vergangenen Jahr. Wo geht die Reise hin, wenn das ehemalige Altstadtfest neu konzipiert wird? Um den geplanten Namen „Mauerscheißer-Fest“ ist schon jetzt eine rege Diskussion entstanden. © Foto: Roland Huber



Eine Szene vom Anstattfest im vergangenen Jahr. Wo geht die Reise hin, wenn das ehemalige Altstadtfest neu konzipiert wird? Um den geplanten Namen „Mauerscheißer-Fest“ ist schon jetzt eine rege Diskussion entstanden. Foto: Foto: Roland Huber



"Gefühlt bekommen wir von allen Seiten Prügel. In der aktuellen Diskussion wird aber vergessen, dass die Idee ist, aus einem Fest mit historischem Bezug etwas für Forchheim zu entwickeln", findet der Gastronom Christoph Kauer, Inhaber des "Stadtlockals". Der Hauptausschuss des Stadtrats konnte sich mit dem Namen nicht anfreunden und riet wie berichtet in seiner Sitzung kurz vor Weihnachten zu einer Bürgerbeteiligung.

Erstmals die Idee entwickelt

Als im Laufe des Jahres 2017 das Tourismuskonzept für Forchheim erarbeitet wurde, habe sich die beauftragte Agentur mit ansässigen Geschäftsleuten und Tourismus-Experten getroffen. Aus diesem Kreis entwickelte sich laut Kauer erstmals die Idee eines "Mauerscheißer-Festes".

Der Name "Mauerscheißer-Fest" spaltet nicht nur den Stadtrat, sondern auch die Internetgemeinde. In einigen Online-Kommentaren wird kritisiert, dass Kauer als Rechteinhaber am Namen Werbung für den Geschenkeladen "Mauerscheißer" mache.

Bilderstrecke zum Thema Forchheim hat sein erstes Anstattfest: Bilder der drei "Feiertage" Der Start war verhalten: Bei Nieselregen und unsommerlichen 13 Grad hat Bierkönigin Miriam I. das erste Fass Anstattfest-Bier am Freitagabend auf dem spärlich besuchten Rathausplatz angestochen - mit hoher Schlagzahl und Hilfe von "Fest-Bürgermeister" Franz Streit. Am Samstag und Sonntag war dann schon mehr los zwischen Kaiserpfalz und Paradeplatz.



"Das widerspricht doch dem Hauptargument der Kritiker, dass der Name schlecht gewählt und negativ behaftet wäre", sagt er. Er stellt klar: "Ich bin nicht der Inhaber des Ladens, sondern meine Frau Daniela Lenkl." Er habe nur die ursprüngliche Idee gehabt, zu einem Laden, der regionale Produkte verkauft und sich deswegen die Markenrechte schützen lassen.

Er stelle den Namen der Stadt Forchheim für das Fest zur Verfügung, "natürlich sind daran keinerlei Bedingungen geknüpft". Vom "Mauerscheißer-Fest" sollten der gesamte innerstädtische Handel und die Gastronomie profitieren, kein Einzelner.

Positive Reaktionen von Kunden

Die Reaktionen von Kundenseite auf den Namen "Mauerscheißer" seien im Laufe der letzten Jahre durchweg positiv gewesen: "Natürlich war anfangs ein wenig Risiko dabei. Aber es hat sich schnell gezeigt, dass die Menschen weitaus offener und interessierter sind, als man vielleicht auf Anhieb vermutet."

Besonders alte Geschichten und historische Bezüge interessierten die Leute. Der Name erzeuge eine neugierige Aufmerksamkeit und löse Fragen aus, wie: "Was hat es damit auf sich?" oder "Da steckt doch sicher mehr dahinter?"

Kritiker befürchten außerdem, der Begriff könne verstärkt Besucher anlocken, die nur trinken wollen. "Man sollte den Gästen bei Bier-, Wein- oder Brennereifesten nicht so einfach unterstellen, dass es ihnen nur um Alkohol geht", findet Kauer.

Mut für die Innenstadt

Vielmehr gehe es um geselliges Zusammensein und ein unterhaltsames Rahmenprogramm. "Die Innenstadt kann etwas mehr Mut und Innovation vertragen, ohne dabei an Authentizität zu verlieren", wünscht er sich.

Ihm ist wichtig: "Wir sind eine Gruppe aus erfahrenen und auch jungen, motivierten Köpfen." Er vertrete im Festkomitee die ortsansässige Gastronomie, insgesamt sechs Gastronomen. Seit Juli 2018 hätten sie gemeinsam am Konzept gearbeitet, im ständigen Kontakt mit dem Citymanagement und Ordnungsamt.

Den Handel vertrete Michael Bierfelder von der Händlervereinigung "Die Innenstädter" und um das Tages-Unterhaltungsprogramm der Vertreter einer ortsansässigen sozialen Stiftung. "In den nächsten Tagen werden wir zusätzlich noch engeren Kontakt zum Jungen Theater und zu Megaphon aufnehmen, die nach unserer Auffassung ebenfalls eine Rolle spielen sollten", so Kauer.

Er sei positiv motiviert und spüre das auch bei seinen Kollegen: "Wir werden, vorausgesetzt dass das Wetter passt, unser Bestes geben und zusammen mit der Stadt ein tolles Fest organisieren." Eine Bürgerbeteiligung soll Klarheit in Bezug auf den Begriff "Mauerscheißer" bringen. "Ob mit unserem Wunschnamen oder einem anderen, das wird dann nicht die entscheidende Rolle spielen. Dann sollten alle gemeinsam an einem Strang ziehen."

Von beschämend bis lustig: Geteilte Meinungen im Netz

"Ich finde den Namen voll lustig. Spiegelt er doch genau die Mentalität eines Forchheimers wider", kommentiert Linda Fleckenstein auf der NN-Facebookseite. "Scheißer ist einfach negativ behaftet. Jemand, der die Geschichte nicht kennt, kann damit gar nichts anfangen", findet dagegen Rudolf Geisel.

"Es gibt sicherlich bessere Alternativen", findet Tanja Bärwolff. Für sie sei der Name beschämend und definitiv kein Anreiz für einen Besuch. Eine Userin ist begeistert: "Ich finde den Namen super! Mal etwas Besonderes und er ist einfach ein typisches Zeichen für Forchheim." Harry Kramer meint dagegen: "Der Name suggeriert doch vielen Besuchern, sie könnten ihre Hinterlassenschaften an jedem Mäuerchen der Stadt hinterlassen."

Barbara Sattler findet den Namen "peinlich": "Stellt euch ein Fest in Bamberg mit dem Namen ,Sandpisser-Fest‘ vor oder eins in Nürnberg, das ,Burgbrunzer-Fest’ heißt. Echt, manchmal schäme ich mich, in Forchheim zu wohnen." Ein User ist froh, dass es eine Bürgerbeteiligung geben wird. "Eigentlich sollten alle Forchheimer die Geschichte dahinter kennen", findet Tanja Hofmann und meint: "Was andere darüber denken, wäre mir egal. Ist ja unser Fest."

LEA-VERENA MEINGAST