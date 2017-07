Hochwasserlage im Landkreis Forchheim

FORCHHEIM - Es regnet, regnet und regnet. Die NN haben sich umgehört, wie es um die Hochwasserlage in Stadt und Landkreis Forchheim steht.

Mal mehr, mal weniger, aber stetig: Seit Tagen regnet es in Stadt und Landkreis Forchheim. Gut, wer Gummistiefel sein Eigen nennt. © Horst Linke



FORCHHEIM — Der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldet für alle Pegelstände, die im Landkreis gemessen werden, grünes Licht (Stand: Mittwoch, 11 Uhr). Auch laut Zwei-Tages-Trend soll zum Beispiel die Wiesent das Wasser problemlos aufnehmen können. Von der Meldestufe 1 ist der Pegelstand noch weit entfernt. "Da ist noch Luft nach oben", sagt ein Mitarbeiter der VG Kirchehrenbach.

Die Polizei Ebermannstadt hat bislang keine regenrelevanten Ereignisse zu vermelden, das Gleiche gilt für die Polizei in Forchheim: "Exakt null Einsätze", freut sich der Beamte am Telefon. Von den Gemeinden Pretzfeld, Egloffstein und Gräfenberg kommt am Mittwoch-Vormittag ebenfalls vorläufige Entwarnung.

Eine Nachfrage bei der Feuerwehr Thuisbrunn ergibt: ebenfalls alles noch ruhig. Zur Erinnerung: Im Mai dieses Jahres hatte es nach starkem Regen"Dorfmitte von Hohenschwärz" die Straße überflutet. Der Asphalt stand 20 Zentimeter unter Wasser. Auch im Ortskern von Thuisbrunn musste die Feuerwehr ran, weil Straßen überflutet waren. Dass zahlreiche Keller damals ausgepumpt werden mussten, verstand sich fast schon von selbst. Bei Hagenbach drohte ein Graben überzulaufen, in Egloffstein war die Feuerwehr wegen überfluteter und verdreckter Straßen unterwegs.

