Hochwasserschutz in Burk: Schlehenbach wird verrohrt

FORCHHEIM-BURK - Mit schwerem Gerät wird zurzeit im Hinteren Schlehental an einem verbesserten Hochwasserschutz in Burk gearbeitet.

Aktuell wird der Schlehenbach auf einer Länge von 80 Metern vor dem Durchlass unter dem Sudetenweg verrohrt. © Foto: Berny Meyer



Schon drei Mal, nämlich in den Sommern "2007", "2011" und "2013", ist der Schlehenbach gehörig über seine Ufer getreten und sein Wasser hat dann Häuser im Bereich Sudetenweg in Mitleidenschaft gezogen.

Jetzt soll dort der Hochwasserschutz verbessert und der Bach gebändigt werden. Zurzeit wird nach Auskunft von Uwe Kredel vom städtischen Tiefbauamt zwischen Sudetenweg und Rennweg eine Mulde ausgebaggert und auf einer Länge von etwa 80 Metern verrohrt.

In den Weiher

Diese 1,4 Meter starken Betonrohre sollen dann das Oberflächenwasser, das aus dem Wald kommt, aufnehmen und in den Haasweiher weiterleiten.

Am oberen Ende der Rohrleitung wird zudem ein sogenanntes Einlaufbauwerk gebaut: "Das sieht aus wie ein großer Schacht mit Gitter", wie Kredel erläutert. Auch dieses Bauwerk dient dazu, Oberflächenwasser aufzunehmen und über die neuen Rohre weiter in Richtung Haasweiher zu leiten.

Eine Überlaufmulde

Parallel dazu entstehe noch als zweite Baumaßnahme am Rennweg am Waldrand eine Überlaufmulde am Schlehenbach. Wenn der Bach mehr Wasser als normal transportiere, so Kredel, fließe dann das zusätzliche Wasser in die Überlaufmulde.

Ziel der Baumaßnahmen, die rund 300 000 Euro kostet, sei, dass die Häuser am Sudetenweg bei Starkregen nicht mehr überflutet werden. Bis Ende Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

