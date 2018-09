Hohe Ehre für Gößweinsteins Regionalkantor

GÖSSWEINSTEIN - Regionalkantor Georg Schäffner hat den Goldenen Ehrenring von Gößweinstein erhalten. Es ist die zweithöchste Auszeichnung der Gemeinde.

Zweiter Bürgermeister Georg Bauernschmidt (SPD), Ehrenringträger Georg Schäffner, dritter Bürgermeister Manfred Eckert (CSU) und Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG). © Foto: Thomas Weichert



Georg Schäffner ist bis dato der erste und einzige Träger des Ehrenrings von Gößweinstein. Die höchste Auszeichnung ist die Ehrenbürgerwürde. Derzeit gibt es in Gößweinstein keinen noch lebenden Ehrenbürger.

Die Auszeichnung erhielt Schäffner von den drei Gößweinsteiner Bürgermeistern im katholischen Pfarrheim. Mit dieser Ehrung wird vor allem Schäffners musikalisches Wirken in der Gemeinde gewürdigt. Entsprechend lang war die Laudatio von Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) auf den ersten Ehrenringträger in der Marktgeschichte. Seit 51 Jahren ist Schäffner der Organist der Basilika Gößweinstein.

Vielfältiges Engagement

Seit 48 Jahren leitet Schäffner außerdem den Basilikachor und vor 33 Jahren rief er die weithin bekannten und beliebten Basilikakonzerte ins Leben. 40 Jahre lang, von 1974 bis 2014, war Schäffner auch Mitglied des Pfarrgemeinderats der katholischen Kirchengemeinde Gößweinstein, davon 18 Jahre lang Vorsitzender. Seit 18 Jahren ist Schäffner außerdem begeisterter Wanderführer des Verkehrs- und Heimatvereins Gößweinstein. Bereits 1988 erhielt Schäffner den Kulturpreis des Landkreises Forchheim und 2011 den Kulturpreis der Oberfrankenstiftung für sein musikalisches Wirken und Schaffen.

Schäffner, der auch Lehrbeauftragter der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenbert für die Fächer Orgelliteratur und liturgisches Orgelspiel ist, gab Orgelkonzerte in zahlreichen Städten und Ländern. Zum Beispiel in den Domkirchen von Bamberg, Eichstätt, Limburg oder Dresden und in Italien, der Schweiz, Frankreich oder Kanada.

Gößweinstein machte Schäffner durch Fernsehauftritte der Sendungen "Kein schöner Land" oder "Weihnachten in Europa" bekannt oder auch bei Live-Übertragungen der Bamberger Symphoniker im Bayerischen Rundfunk.

Der Regionalkantor brachte auch mehrere CDs mit Orgelmusik heraus. Da Schäffner von 1997 bis 2007 künstlerischer Leiter des "Blechbläserensembles Hundshaupten" war, umrahmte dieses Ensemble die Feier musikalisch. "Leidenschaft ist etwas, was Georg Schäffner ins Blut gelegt wurde. Da alles was er anpackt und betreibt mit Leidenschaft erfolgt", betonte Bürgermeister Hanngörg Zimmermann.

"Georg wir sind stolz darauf, dass du deine musikalischen Qualitäten stetig weiterentwickelst und uns daran teilhaben lässt", rief Zimmermann dem neuen Ehrenringträger zu. Unter stehendem und lang anhaltendem Applaus nahm Schäffner den Goldenen Ehrenring entgegen und gab sich wie immer bescheiden.