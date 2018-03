Hohe Rauchsäule: Gartenhütte in Thurn brannte

Sogar von Nürnberg aus wurden Einsatzkräfte alarmiert - vor 2 Stunden

THURN - Die Rauchsäule ist weithin sichtbar gewesen: Die Feuerwehr Heroldsbach/Thurn hat am Mittwochmittag einen Brand in einer Gartenhütte in Thurn löschen müssen.

Der Gartenhütten-Brand war schnell gelöscht, die Rauchwolke aber blieb weithin sichtbar. © Feuerwehr Heroldsbach/Thurn



Auch die Feuerwehr Hausen rückte wenig später an. Und sogar Kollegen der FFW Hemhofen/Zeckern eilten herbei, die wegen der hohen Rauchwolke von der Leitstelle Nürnberg alarmiert worden waren. Sie mussten allerdings nicht tätig werden.

Das Feuer selbst konnte rasch gelöscht werden, ebenso wie die restlichen Glutnester. Zur genauen Brandursache gibt es noch keine Informationen.