Hohenschwärz: Kirschbaum blüht zum zweiten Mal

Zarte Kirschblüten mitten im August - vor 1 Stunde

HOHENSCHWÄRZ - "Die Natur spielt verrückt", schreibt Leserin Sibylle Escherich aus Hohenschwärz an die Redaktion und fügt ein "Beweisfoto" ihres Kirschbaums bei.

Eine Laune der Natur: In Hohenschwärz blüht ein Kirschbaum. © Sibylle Escherich



Ob sich der Kirschbaum im Garten von Familie Escherich in Hohenschwärz wohl im Datum geirrt hat? Dort treibt der etwa zehn Jahre alte Obstbaum im Moment zum zweiten Mal in diesem Jahr zarte Blüten. Wahrscheinlich, so vermuten wir, hat der Baum nach all der Sommerhitze der vergangenen Wochen wohl einfach mal Lust auf ein wenig Frühlingsgefühle.

bhe