Höhenschwimmbad Gößweinstein: 360 Bälle in der Luft

Rekordversuch im Jonglieren und Schlauchbootrennen bei Familienfest - vor 1 Stunde

GÖSSWEINSTEIN - Das war Rekord. Und zwar in gleich dreifacher Hinsicht. Bei sommerlichen Rekordtemperaturen von 33 Grad flogen 360 Bälle der 120 Teilnehmer des Jonglierrekordversuchs beim diesjährigen Familienfest des Fördervereins im Höhenschwimmbad Gößweinstein durch die Luft. Rekordverdächtig dabei auch der Massenansturm der Badegäste bei strahlendem Hochsommerwetter.

120 Gäste versuchten in nur 33 Minuten das Jonglieren beim Familienfest im Höhenschwimmbad Gößweinstein zu lernen. Wer es nicht geschafft hatte, konnte sich bei einer der vielen anderen Angebote erproben. © Foto: Thomas Weichert



120 Gäste versuchten in nur 33 Minuten das Jonglieren beim Familienfest im Höhenschwimmbad Gößweinstein zu lernen. Wer es nicht geschafft hatte, konnte sich bei einer der vielen anderen Angebote erproben. Foto: Foto: Thomas Weichert



Unter dem Motto "Gößweinstein bewegt sich" hatte der Förderverein Höhenschwimmbad Gößweinstein zu einen Jonglier-Rekordversuch aufgerufen, den der aus Kirchehrenbach stammende Jongleur Michael Fuchs startete. Mit seinen Events ist er weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannt.

Der 40-Jährige lebt in der Hersbrucker Schweiz und hatte versprochen, dass er in 33 Minuten allen Teilnehmern des Jonglier-Wettbewerbs in Rekordzeit die Dreiballjonglage beibringen kann. Alle 120 Teilnehmer beherrschten das Jonglieren mit drei Bällen zwar nicht, aber über 30 Personen jedoch schon. Mit 14 Jahren hatte Michael Fuchs auf Burg Feuerstein das Jonglieren gelernt. Seitdem haben ihn die Bälle nicht mehr losgelassen und er hat sein Hobby inzwischen zum Beruf gemacht.

Bilderstrecke zum Thema Jonglierrekord beim Familienfest im Gößweinsteiner Höhenschwimmbad Einen lustigen Tag für Groß und Klein gab es am Sonntag im Höhenschwimmbad Gößweinstein zu erleben. Bei sommerlichen 33 Grad flogen 360 Bälle der 120 Teilnehmer des Jonglierrekordversuchs beim diesjährigen Familienfest des Fördervereins durch die Luft.



"Jonglieren lernen ist ideal für alle, die Spaß an der Bewegung haben, sich auf Neues, Ungewohntes einlassen und am Durchhaltevermögen sowie an der Disziplin arbeiten wollen", sagt Fördervereinschef Martin Redel, der danach fast perfekt jonglieren konnte. Dabei sein war jedoch alles und hat riesigen Spaß gemacht.

Traditionelles Schlauchbootrennen

In den Pausen bot der Förderverein für alle Geschicklichkeitsspiele auf dem Wasser und weitere Aktivitäten auf der Spielwiese an. Legendär im Höhenschwimmbad ist beim Familienfest bereits das Schlauchbootrennen. Neu in diesem Jahr war das "Stand-Up Paddling".

Eröffnet hatten das Fest die Kindergartenkinder des Stempferhofs mit einigen Liedern, die Wackelzahngarde der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein mit einem Tanz.

THOMAS WEICHERT