Hoher Schaden: Brand in Forchheimer Elektromarkt

Verletzt wurde niemand - Brandursache noch unklar - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Am Mittwochabend brach im Büro eines Forchheimer Elektromarkts ein Feuer aus. Einige Elektrogeräte wurden von Flammen und Rauch in Mitleidenschaft gezogen, so dass ein hoher Sachschaden entstand. Die Kripo ermittelt noch die Brandursache.

Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen schon von selbst erloschen. © NEWS5/Merzbach



Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen schon von selbst erloschen. Foto: NEWS5/Merzbach



Am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über starke Rauchentwicklung in einem bereits geschlossenen Elektrogeschäft in der Bayreuther Straße ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten den Brand im Gebäudeinneren. Rund 40 Feuerwehrleute konnten ihn rasch löschen konnten.

Bilderstrecke zum Thema 100.000 Euro Schaden bei Brand in Forchheimer Elektromarkt Am Mittwochabend brach im Büro eines Forchheimer Elektromarkts ein Feuer aus. Rund 40 Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar.



Durch die Rauchentwicklung wurde allerdings das komplette Elektroinventar in den Geschäftsräumen stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 100.000 Euro.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist bislang unklar und Brandfahnder der Kripo Bamberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.