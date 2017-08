Honings: 70 Einwohner und eine Kerwa

HONINGS - Sie feiern gerne, die Honingser. Der Stammtisch "Die Schleicher" hat nun die Kerwa organisiert.

Ob Sonnwendfeier, Dorfweihnacht oder, wie am Wochenende Kirchweih: Die Honingser feiern gerne. © Peter Röttele



Klein aber fein — Honings ist wahrscheinlich die kleinste Dorfgemeinschaft in Oberfranken, die eine Kerwa ausrichtet und das schon seit über 70 Jahren. Es sind nicht mal 30 Wohnhäuser in Honings mit knapp 70 Einwohnern. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich verschiedene Gruppen um die Ausrichtung der Kerwa gekümmert. Derzeit macht es der Stammtisch „Die Schleicher“ mit 32 Stammtischlern. Ein starker Zusammenhalt im Dorf macht nicht nur die Kerwa möglich, auch die Sonnwendfeier, das Weinfest und die Dorfweihnacht stehen auf der jährlichen Terminliste. Wie kann sich so eine kleine Gemeinschaft so lange Zeit behaupten? Indem sie eine vertrauensvolle gute Freundschaft mit den umliegenden Gemeinden pflegt. Man feiert zusammen auch auf deren Festen und trifft sich dann jeweils gern in Honings, wo es familiär zugeht und wo der Alltag entspannt gelebt wird. Das macht aus der kleinen, dann eine feine Gemeinschaft. In diesem Jahr musste improvisiert werden. Wegen der Dorferneuerung gab‘s eine Straßenbaustelle, aber das hielt die Honingser nicht von ihrer Kerwa ab. Tolles Wetter, tolle Stimmung und der Betzn wurde ausgetanzt.