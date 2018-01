Hoppla: Hürden auf dem Weg zum neuen Rathaus

Verträge mit Planern müssen aus rechtlichen Gründen aufgehoben werden - vor 4 Stunden

FORCHHEIM - Überraschende Wendung in Sachen Rathaussanierung: Aus formalen Gründen hebt die Stadt die Verträge mit den Planern auf, damit hohe Fördermittel nicht gefährdet werden.

Das Rathaus ist Forchheims Herzstück. Nach einer Generalsanierung soll es als „Haus der Begegnung“ mit geänderter Nutzung erstrahlen. Um dafür möglichst hohe Zuschüsse zu erhalten, werden die Planungen erneut ausgeschrieben, europaweit. © Foto: Roland Huber



Das hat der Stadtrat hinter verschlossenen Türen "intensiv, teils kontrovers" beraten und dann beschlossen, wie die Pressestelle mitteilte. Was bedeutet das nun für das 15,5 Millionen Euro teure Bauvorhaben, das mit Abstand wichtigste, das Forchheim seit Jahrzehnten in Angriff genommen hat? "Im besten Fall können wir ohne Zeitverlust weiterarbeiten", so Pressesprecherin Britta Kurth (der OB war gestern wegen Krankheit nicht zu sprechen). Hintergrund sei eine im Juli 2017 vom Stadtrat beschlossene Nutzungsänderung des Rathausgebäudes. Es soll nach der Generalsanierung bekanntlich nicht mehr als Verwaltungsgebäude genutzt werden, sondern als "Haus der Begegnung".

Aufgrund dessen hätten sich die baulichen und planerischen Anforderungen "deutlich verändert". Die Nutzungsänderung hat vor allem Auswirkungen auf die Zahlung von Fördermitteln, bis hin zu Fördertöpfen der Europäischen Union. Kurth: "Eine Perspektive, die die Stadt nun dazu zwingt, die Aufträge neu zu regeln."

Mehr Aufwand als erwartet

Die bisherigen Planer ermittelten für das "Haus der Begegnung" einen Investitionsaufwand von etwa 15,5 Millionen Euro. Wäre das Rathaus Verwaltungsgebäude geblieben, hätte die Sanierung wahrscheinlich "nur" neun Millionen gekostet. Im November 2017 wurde dem Stadtrat die neue Kostenschätzung mitgeteilt, die er billigte. Daraufhin ließ die Stadt bei einer Rechtsanwaltskanzlei ermitteln, was die Nutzungsänderung für die Förderung mit öffentlichen Mitteln bedeuten könnte. Das Gutachten lag jetzt vor, weswegen Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) vom Stadtrat den Beschluss benötigte, die Verträge mit den Planern aufzuheben oder notfalls zu kündigen.

Denn: "Notwendig geworden ist nun eine europaweite Neuausschreibung der Planeraufträge für Architektenleistungen, das Tragwerk und für die technische Ausrüstung", so die Pressestelle, weil sich das Projekt infolge des Nutzungskonzepts und der gestiegenen Baukosten "wesentlich geändert" habe. Grundlage ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, § 133.

Neuvergabe folgt im Mai

Ohne Neuausschreibung läge "ein förderschädlicher Verstoß gegen das Vergaberecht" vor: Die Stadt bliebe auf den Kosten sitzen, bekäme keine Zuschüsse. Die Regierung von Oberfranken rate ebenfalls zur Neuausschreibung. Die bisherigen Planer werden laut Stadt die gleichen Chancen haben wie alle anderen Bewerber, an der Ausschreibung teilzunehmen und den Zuschlag zu bekommen. Oberbürgermeister Kirschstein: "Wir haben immer sehr vertrauensvoll und ergebnisorientiert mit unseren bisherigen Auftragnehmern zusammengearbeitet und bedauern insoweit die nun notwendigen Schritte, zu denen uns die rechtlichen Vorgaben zwingen. Deshalb würden wir uns sehr über eine erneute Bewerbung der bisherigen Planer freuen." Wenn alles planmäßig verlaufe, sei die Vergabe im Mai 2018 abgeschlossen, so dass dann möglichst nahtlos weitergeplant werden könne.

