Hornschuchallee: Kein Parkplatz, kein Umsatz

FORCHHEIM - Parken in der Forchheimer Innenstadt ist ein leidiges Thema. Die Stadt Forchheim hat einiges versucht, um die Situation zu entschärfen — auch in der Hornschuchallee. Bei den Geschäftsleuten trifft die aktuelle Parkregelung jedoch auf Unverständnis.

Daumen runter: Lottoladen-Besitzerin Yvonne Kefferstein ist sauer über die Parkregelung in der Hornschuchallee. © Roland Huber



Yvonne Kefferstein hat sich gut vorbereitet für ihren Termin mit dem Oberbürgermeister. Mit einer langen Liste, auf der rund 100 Kunden unterschrieben haben, mit einer Übersicht ihrer Geschäftseinnahmen, um den Umsatzrückgang zu dokumentieren, sowie einer Reihe an Vorschlägen, wie man es anders machen könnte, macht sie sich auf den Weg ins Rathaus. Als sie wieder rauskommt, ist sie doch etwas verdattert: "Die Zeit hätten wir uns auch schenken können", sagt sie.

Das Thema des Gesprächs war folgendes: Seit es los ging mit den Bauarbeiten an der Tiefgarage — das war im Juli 2016 — gilt für den Bereich vor ihrem Lotto-Geschäft in der Hornschuchallee ein eingeschränktes Halteverbot. Drei Minuten halten heißt das, wie sich mancher vielleicht noch aus Fahrschulzeiten erinnert. Bis ihre Kunden ihren Lottozettel bei Kefferstein ausgefüllt haben, dauert es meistens länger. "Meine Kunden beschweren sich die ganze Zeit", erzählt sie.

Vorher konnte man sein Auto dort mit Parkschein abstellen, dann wurde wegen der Tiefgarage das Parkverbot eingeführt. Mit den weggefallenen Parkplätzen in der Tiefgarage nahm man an, dass die Leute — auch für einen womöglich länger dauernden Shopping-Trip — auf die anderen Parkplätze in der Umgebung ausweichen würden.

Ganz im Sinne der Geschäftsleute, vor deren Läden das jetzige Parkverbot liegt, wollte man es mit der Neuregelung schaffen, dass die Kunden nur für einen kurzen Sprung in das jeweilige Geschäft schauten und dann der nächste dort parken könne. Das biete sich bei Geschäften mit viel Laufkundschaft wie dort — vom Metzger Frank über Fisch Karnbaum bis hin zu Keffersteins Lotto-Laden — ja eigentlich auch an.

Kulanz, von der kaum einer weiß

Weil seinen Einkauf in nur drei Minuten jedoch kaum einer bewerkstelligt, entschied sich die Stadt für eine Kulanzregelung. Es steht zwar eingeschränktes Halteverbot auf den Schildern — aufgeschrieben werden Parkende dort aber erst nach zehn Minuten. "Das stellt sicher, dass Kurzeinkäufe in diesen Geschäften verwarnungsfrei getätigt werden können", antwortete Roland Brütting, Leiter des Straßenverkehrsamts Forchheim, Keffersteins Mutter, als diese einen zornigen Beschwerdebrief an die Stadt schrieb.

Nur: Woher soll der Parkplatzsuchende von der Ausnahme wissen? Eine Info dazu fehlt auf den Schildern. Keffersteins Umsatz ist seit der Tiefgaragen-Baustelle spürbar gesunken. Die Alternativen — beispielsweise im Parkhaus Kronengarten oder am Paradeplatz — würden ihre Kunden nicht nutzen, nur um dann zu ihr zu laufen und schnell den Schein auszufüllen.

Die Lage sei völlig unklar, findet auch Josef Metzner, besonders durch die gelben Kreuz-Markierungen. Er ist Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbands Forchheim sowie Kunde bei Kefferstein und versteht nur zu gut, dass die Leute bei der Beschilderung stehen bleiben, gucken und weiterfahren: "Es ist ein Chaos." Er als Fahrlehrer bewertet die Beschilderung so, dass — egal, was man macht — man an dieser Stelle gar nichts richtig machen kann: Die gelbe Markierung hebe die Parkstände auf und somit dürfe man eigentlich überhaupt nicht auf dem Gehsteig parken. "Bürgerfreundlich" hätte es Metzner gefunden, dürfte man hier sein Auto 30 Minuten (kontrolliert mit Parkscheibe) abstellen.

Die Einführung einer Parkscheiben-Zone allerdings, so Brütting in seinem Brief, würde dem Gedanken, Kurzzeiteinkäufe zu ermöglichen, zuwider laufen: Schließlich würde die kürzestmögliche Zeit (eine halbe Stunde) mit entsprechender Ankunftszeit eine Nettoparkzeit von fast einer Stunde bedeuten. Eine andere Lösung gebe es auch nicht: "Eine generelle Verkürzung der Höchstparkdauer hätte eine umfangreiche Änderung der Beschilderung und Umprogrammierung der Parkscheinautomaten erfordert."

Nach dem Brief von Roland Brütting war Yvonne Kefferstein mehr oder weniger klar, dass sich an dem Parkverbot nichts ändern würde. Dennoch tauchte ein kleiner Hoffnungsschimmer auf, als sie persönlich einen Termin bei Oberbürgermeister Uwe Kirschstein erhielt. Verwundert war sie schon: Bereits am 22. September hatte sie sich mit einem Schreiben ans Rathaus gewandt, seither aber keine Antwort erhalten. Auf einen erneuten Anruf hin wurde sie dann zum Gespräch geladen.

Kirschstein nahm sich zwar Zeit für ihr Anliegen, rügte jedoch direkt ihr "Anspruchsdenken". Nach dem Gespräch ist klar: Das Parkverbot bleibt — zumindest noch einen Monat. Ende April, Anfang Mai soll die Tiefgarage am Paradeplatz fertig saniert und die Parkplatzsuche damit auch wieder etwas entspannter sein.

