Hornschuchallee: Soll der Durchgangsverkehr bleiben?

Geschäftsleute laufen Sturm gegen die Idee, die Straße teilweise zu sperren

FORCHHEIM - Die Zeit läuft: Im Dezember muss der Plan des Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) stehen. Großer Streitpunkt zwischen den Stadtratsfraktionen ist vor allem die angedachte Abkopplung der Hornschuchallee vom Verkehr. Einige Geschäftsleute laufen Sturm gegen diese Idee.

Der Vorschlag, ein Stück der Hornschuchallee vom Verkehr abzuhängen, ist noch längst nicht in trockenen Tüchern, noch gibt es keine konkrete Planung. Doch das Thema erhitzt die Gemüter. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Rund 600 Unterschriften hat CSU-Fraktionsvorsitzender Udo Schönfelder bei Passanten auf der Straße gesammelt. Damit will er den anders denkenden Stadträten und der Stadtspitze klar machen, dass Forchheims Bürger keine Fußgängerzone in der Hornschuchallee wollen. Konkrete Pläne gibt es diesbezüglich zwar sowieso noch nicht — doch man will unbedingt verhindern, dass der Vorschlag im finalen Text des Isek-Plans stehen bleibt.

Der muss im Dezember fertig sein (wir berichteten). Denn die Regierung von Oberfranken hat die Frist vorgezogen — und am Stadtentwicklungsplan hängen beträchtliche Fördermittel. Isek steht für Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept.

Ein ruhiges Stück

Bislang ist die teilweise Sperrung der Straße für den Verkehr nur eine Idee: Die Hornschuchallee könnte (von Norden kommend) bis zur Hundsbrücke befahrbar bleiben, über die Brücke und die Wiesentstraße käme man zurück auf die Bamberger Straße. Vom Paradeplatz kommend würden die Autofahrer bis zum Zeitschriftenladen, dann zur ehemaligen Gerberei Endres und von dort wieder zum Paradeplatz geleitet. Das zirka 100 Meter lange Stück dazwischen würde also für Autos gesperrt, Fußgänger könnten hier ungestört flanieren. So skizziert es ein vorläufiger Entwurf der Stadtverwaltung. Bei der letzten Stadtratsklausur am 6. Oktober konnten sich die Parteien nicht auf eine Lösung einigen — die mögliche Fußgängerzone sei ein "strittiger Diskussionspunkt", heißt es im Protokoll. Ferner steht darin, dass ein Innenstadtverkehrskonzept samt Parkleitsystem, mit besonderem Augenmerk auf der Hornschuchallee, "Klarheit in der Diskussion schaffen" solle."

Für die Gegner des Entwurfs ist der Fall klar: Würde der Verkehr abgehängt, würde das den dortigen Läden und Geschäften hohe Umsatzeinbußen bescheren. Zudem sei die Innenstadt sowieso verkehrsbelastet, die Hornschuchallee sei ein "Bypass". Würde der wegfallen, würden die anderen Straßen verstopfen, "es droht ein Infarkt", meint Unternehmer Karl Heilmann. Vor zwei Jahren habe es schon mal einen Entwurf zur Verschönerung der Straße gegeben, erzählt Schönfelder. Eine Sperrung habe der nicht vorgesehen. Er halte diesen Vorschlag, der in einer Schublade verstaube, für konsensfähiger.

"Vision für die Innenstadt" gefragt

Gastronom Konrad Karnbaum, dessen Geschäft in der beruhigten Zone liegen würde, findet eine Sperrung ein "falsches Signal", das Kunden fernhalten würde. Auch würden zu viele Parkplätze wegfallen. Dorothea Haselmann plädiert in diesem Zusammenhang für eine "Vision für die Innenstadt", die gemeinsam skizziert und von einem City-Manager samt Team umgesetzt werden müsse. Den Verkehr komplett auszusperren und stattdessen alles zu begrünen und zu beruhigen, sei aber nicht der richtige Weg.

Auch Schönfelder setzt große Hoffnungen in den Fachmann. Der dürfe jedoch nicht "alleine vor sich hinplanen", sondern müsse eng mit den Referaten der Stadtverwaltung, wie der Wirtschaftsförderung, der Kultur und der Touristik zusammenarbeiten. Der ersehnte Heilsbringer soll laut Stadt im Januar die Arbeit aufnehmen, im November soll die Stelle ausgeschrieben werden (wir berichteten). Angedacht ist eine Stabstelle, der City Manager würde direkt dem Oberbürgermeister unterstehen.

Dass der Experte auch im Sinne der Unternehmer in der Hornschuchallee plant, ist Unterschriften-Initiator Schönfelder wichtig. Zwar weiß er, dass die Aktion Symbolik ist, eine Art "Hansaplast", wie Heilmann es nennt. Trotzdem soll die Initiative ihr Anliegen, die Hornschuchallee offen zu halten, unterstreichen.

