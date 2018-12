Hubschrauber und Polizeistreifen suchen nach Dieben in Forchheim

Täter schlugen in Verbrauchermarkt zu - vor 40 Minuten

FORCHHEIM - Am Donnerstag war gegen 19.45 Uhr ein Hubschrauber über Forchheim unterwegs. Auch Steifenwagen der Polizei Forchheim suchten nach mehreren Dieben, die auf der Flucht waren.

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem großen Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim. Leser meldeten den Nordbayerischen Nachrichten, dass ein Hubschrauber mit Infrarotkamera in der Bayreuther Straße unterwegs ist.

Die Polizei Forchheim bestätigte den Einsatz. "Nach einem Ladendiebstahl suchen wir aktuell nach mehreren Tätern", sagt Christian Zapf, stellvertretender Dienstgruppenleiter. Die Anzahl der Täter und die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. Auch mehrere Streifenwagen waren auf der Suche nach den Dieben im Einsatz.

