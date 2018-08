Hundshaupten begrüßt heldenhafte Marienkäfer

HUNDSHAUPTEN - Besucher des Wildparks Hundshaupten können ab sofort die Insektenwelt besichtigen. In Zusammenarbeit mit den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf wurde diese ökologische Errungenschaft in der Nähe der Greifvogelwiese gebaut und aufgestellt.

Marienkäfer machen es sich nicht nur einfach gerne bequem. Sie bekämpfen Blättläuse und halten so das ökologische Gleichgewicht. © colourbox.de



"Ich freue mich, dass wir damit einen Lebensraum für die Insekten schaffen" so Landrat Dr. Hermann Ulm. Die Sparkasse Forchheim unterstützte die Insektenwelt mit einem Betrag in Höhe von 2000 Euro. Man kann lernen, wie nützlich zum Beispiel Marienkäfer sind, die Blattläuse fressen. Bienen und Hummeln stellen Honig her und tragen Blütenstaub von einem Ort zum anderen. Ein Großteil aller Wildpflanzen wird mit der Hilfe verschiedener Insektenarten bestäubt, die Pflanzenvielfalt sichern.

