Hüpfburgen-Festival in Forchheim wird verschoben

Hitzebedingte Verlegung der beliebten Veranstaltung im Stadtpark auf den 24. August - vor 46 Minuten

FORCHHEIM - Das Hüpfburgenfestival wird auf Ende August verschoben! Der Veranstalter der beliebten Kinderbelustigung, Miguel Ortega, und die Stadt Forchheim sind jetzt überein gekommen, dass das zweite Festival der Kunststoff-Spielwelten hitzebedingt auf die Zeit vom 24. August bis 2. September verschoben wird.

Sehen aus wie bunte Teile aus Disneyland: Die Hüpfburgen. © Patrick Schroll



Sehen aus wie bunte Teile aus Disneyland: Die Hüpfburgen. Foto: Patrick Schroll



Die Veranstaltung wird aber, wie im Vorjahr, am gleichen Platz im Stadtpark hinter der "Roten Mauer" an der Kaiserpfalz stattfinden. Bedingt durch die aktuelle Hitze-Periode mit hohen Temperaturen besteht die Gefahr, dass die Hüpfburgen sich in der prallen Sonne sehr stark erhitzen und zu unangenehmen Hautreizungen führen, wie Veranstalter Miguel Ortega mit großem Bedauern eingeräumt hat. "Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, aber das Wohl der Besucher steht an erster Stelle. Da unsere diversen Veranstaltungen in der Region für eine hohe Qualität und sehr guten Service stehen, haben wir uns entschlossen, das Event zu verschieben", so Veranstalter Miguel Ortega.

Bilderstrecke zum Thema Freudensprünge in Forchheim 22 Hüpfburgen, 10 Tage, 5000 große und kleine Springer - das ist die Bilanz des ersten Forchheimer Hüpfburgfestivals im Stadtpark.



"Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!", stellt Jugendbeauftragter Josua Flierl fest. "Insbesondere freut es mich, dass wir gemeinsam mit dem Veranstalter wieder einen Kindergarten-Tag durchführen können." So sind die lokalen Kindergärten am 28. August eingeladen, im Zeitraum von 10 Uhr bis 13 Uhr kostenfrei das Hüpfburgenfestival zu besuchen.

Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung und dem Stadtrat und Jugendbeauftragten Josua Flierl wurde beschlossen, die beliebte Veranstaltung in den Sommerferien etwas nach hinten zu verlegen. Die Stadt und der Veranstalter setzen aber auf das volle Einverständnis der kleinen Gäste und ihrer Eltern und sind sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Für den neuen Termin werden wir uns selbstverständlich bei allen Gästen mit Freigetränken vor Ort und neuen zusätzlichen Aktionen erkenntlich zeigen", stellt Ortega in Aussicht.